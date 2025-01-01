医療準備ビデオメーカー: 医療コンテンツを簡素化

テキスト-to-ビデオ機能を使用して、魅力的な患者教育ビデオやトレーニングモジュールを瞬時に生成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
新しい看護スタッフ向けに、無菌ドレッシング交換の正しい手順を示す45秒の医療トレーニングビデオを作成してください。ビデオはプロフェッショナルで指導的な視覚スタイルを持ち、明確なクローズアップと、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用した正確なナレーションを備え、一貫したメッセージングを確保し、効果的な医療準備ビデオメーカーとして機能します。
サンプルプロンプト2
専門クリニックの新しいバーチャル相談サービスを発表するための30秒のプロモーションビデオをデザインしてください。対象は便利な医療ケアを求めるテクノロジーに精通した患者で、視覚スタイルは現代的でエネルギッシュ、鮮やかな色とクイックカットを使用し、音声はアップビートな音楽と簡潔で魅力的な声を特徴とします。このHeyGen AIビデオジェネレーターは、事前にデザインされたテンプレートとシーンを活用して、創造的な医療ビデオ制作を加速します。
サンプルプロンプト3
一般の視聴者や医学生向けに、MRIのような複雑な診断手順を明確にする50秒の説明ビデオを制作してください。視覚スタイルは、複雑な手順の説明のために簡略化された図や3Dアニメーションを取り入れ、穏やかで情報豊富なナレーションを伴います。HeyGenの字幕/キャプションがすべての視聴者にアクセス可能で理解しやすいものにします。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

医療準備ビデオメーカーの使い方

AIを活用したツールと直感的なインターフェースで、魅力的な医療準備ビデオ、患者教育ビデオ、医療トレーニングビデオを簡単に作成し、すべての視聴者に明確なコミュニケーションを保証します。

1
Step 1
スクリプトを作成
医療準備コンテンツの作成を開始します。テキスト-to-ビデオ機能を使用して、テキストを患者教育やスタッフトレーニングのための視覚的な物語に瞬時に変換します。
2
Step 2
AIアバターを選択
多様なAIアバターから選択するか、カスタムAIアバターを作成して、医療説明ビデオをプロフェッショナルにプレゼンテーションし、親しみやすく権威ある画面上の存在感を確保します。
3
Step 3
魅力的な要素を追加
さまざまな言語とスタイルのAIによるナレーションを追加し、患者教育コンテンツにプロフェッショナルなナレーションを加えます。
4
Step 4
安全にエクスポートして共有
アクセシビリティと明確なコミュニケーションのために字幕/キャプションを追加してビデオを完成させます。完成した医療準備ビデオをエクスポートし、HIPAA & コンプライアンスに対応した形でプラットフォーム全体で視聴者に配信します。

使用例

医療トレーニングのエンゲージメントを向上

AIを活用したビデオを利用して、重要な医療準備とトレーニングプログラムにおけるエンゲージメントを大幅に向上させ、知識の保持を改善します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして医療説明ビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenのAIビデオジェネレーターは、高品質な医療説明ビデオの作成を簡素化し、複雑な情報を魅力的なコンテンツに変換します。ユーザーはテキスト-to-ビデオ機能とAIによるナレーションを活用し、使いやすいドラッグ＆ドロップインターフェースを組み合わせて、効果的な医療ビデオを効率的に制作できます。

HeyGenのAIアバターは患者教育ビデオでどのような役割を果たしますか？

HeyGenのAIアバターは、画面上で一貫性があり親しみやすいプレゼンターを提供することで、患者教育ビデオを向上させます。カスタムAIアバターを作成して、医師と患者のコミュニケーションを強化し、視聴者に効果的に響く共有可能なキャプション付きクリップを提供することも可能です。

HeyGenは医療トレーニングビデオにおいてHIPAA & コンプライアンスに対応したプラットフォームですか？

はい、HeyGenはHIPAA & コンプライアンスに対応したプラットフォームとして設計されており、医療トレーニングビデオが必要な規制基準を満たすことを保証します。これにより、マイクロラーニングモジュール、コンプライアンス手順、従業員の安全トレーニングコンテンツを安全に開発するための理想的なソリューションとなります。

HeyGenは医療ビデオを大規模に作成するのに役立ちますか？

もちろんです。HeyGenは多様な医療ビデオ制作のニーズに対応するために、ユーザーが大規模にビデオを作成することを可能にします。医療トレーニングやマーケティングの取り組みから、強力な医療準備ビデオメーカーとしての役割まで、プラットフォームはプロセスを合理化し、すべてのプロジェクトで効率的かつ一貫したコンテンツ生成を可能にします。