医療方針ビデオメーカー: 魅力的なヘルスケアコンテンツを作成

医療トレーニングのコンプライアンスとエンゲージメントを向上させます。AIアバターを活用して、プロフェッショナルな医療トレーニングビデオを簡単に制作します。

医療専門家向けに、90秒の技術解説ビデオを作成し、新しい医療方針の更新を明確かつ正確に説明します。このビデオは、プロフェッショナルで情報豊富なビジュアルスタイルを採用し、権威あるナレーションを特徴とし、HeyGenのAIアバターを活用して効果的に重要なメッセージを伝えます。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
医療機関の新しいスタッフ向けに、患者教育資料の作成におけるベストプラクティスを示す2分間の指導ビデオを開発します。このビデオは、親しみやすく励みになるビジュアル美学を持ち、明確なオンスクリーングラフィックと、HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを利用した迅速なセットアップを補完する明るい背景音楽を備えています。
サンプルプロンプト2
医療管理者とマーケティングチームを対象に、AIビデオジェネレーターを使用して魅力的な医療コンテンツを生成するシームレスなプロセスを紹介する60秒のダイナミックな解説ビデオを制作します。ビジュアルとオーディオスタイルは現代的で魅力的かつテンポの速いもので、エネルギッシュなナレーションを特徴とし、HeyGenの効率的なナレーション生成機能を強調します。
サンプルプロンプト3
医療およびヘルスケアビデオ全体でのブランディングコントロールの重要性と適用に焦点を当てた、マーケティングおよびコミュニケーションチーム向けの1分間のトレーニングビデオを設計します。このビデオは、洗練された企業ビジュアルアイデンティティを維持し、一貫したブランド要素とプロフェッショナルなナレーションを備え、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して視覚的な例を強化します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

医療方針ビデオメーカーの使い方

AIを活用したビデオメーカーで、医療機関向けのプロフェッショナルな医療方針およびトレーニングビデオを迅速に生成します。

1
Step 1
方針ビデオのスクリプトを作成
医療方針のテキストまたはスクリプトをAIビデオジェネレーターに直接入力します。スクリプトからのテキストからビデオへの機能が、コンテンツを簡単にビジュアルストーリーに変換します。
2
Step 2
プロフェッショナルなプレゼンターを選択
多様なリアルなAIアバターから医療方針をプレゼンテーションするための選択を行います。アバターの外見をカスタマイズして、ブランドに合わせた洗練されたプロフェッショナルな医療ビデオ制作を実現します。
3
Step 3
ビジュアルとアクセシビリティを追加
メディアライブラリから関連するビジュアルを追加し、自動字幕/キャプションを生成して最大限の理解を確保し、患者教育のためのコンテンツをアクセシブルにします。
4
Step 4
トレーニングビデオをエクスポートして共有
正確な編集でビデオを仕上げ、内部トレーニングビデオや外部コミュニケーションに適したさまざまなアスペクト比でエクスポートします。高品質なコンテンツが医療機関向けに準備完了です。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

方針教育を拡大

.

組織全体で医療方針教育のリーチと効率を拡大し、すべてのスタッフに一貫したトレーニングを提供します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして医療機関向けの医療ビデオ制作を簡素化しますか？

HeyGenは高度なAIビデオ生成を活用して、高品質な医療およびヘルスケアビデオの制作を効率化します。医療機関は、AIアバターと強力なテキストからビデオへの機能を使用して、スクリプトを魅力的なコンテンツに変換し、従来の制作の複雑さを大幅に軽減します。

HeyGenはカスタムブランディングを使用してプロフェッショナルな医療トレーニングビデオを作成できますか？

もちろんです。HeyGenは、プロフェッショナルな医療トレーニングビデオや患者教育資料の作成を可能にします。ユーザーはカスタマイズ可能なテンプレートと包括的なブランディングコントロールを利用して、すべてのビデオが組織のアイデンティティに一致するように、ロゴやカラースキームを含めて調整できます。

HeyGenはビデオのアクセシビリティと編集を向上させるためにどのような技術的機能を提供しますか？

HeyGenは、より広い視聴者にコンテンツを理解してもらうために、自動字幕/キャプションなどのビデオアクセシビリティのための重要な技術的機能を提供します。その直感的なビデオエディターは、メディアライブラリからのメディアの統合と正確な調整を可能にする完全なビデオ制作プロセスをサポートします。

HeyGenを使用して解説ビデオや医療方針ビデオをどのくらい早く生成できますか？

HeyGenは解説ビデオや医療方針ビデオの制作を大幅に加速します。スクリプトを入力するだけで、HeyGenのスクリプトからのテキストからビデオへの機能が迅速に完全なビデオを生成し、患者教育のための効率的なコミュニケーションを可能にします。