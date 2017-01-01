医療オンボーディングビデオジェネレーター：今すぐトレーニングを効率化

HeyGenの効率的なスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を使用して、医療専門家向けのコンプライアントなトレーニングとオンボーディングビデオを数分で作成します。

新しい医療専門家向けに、プロフェッショナルで安心感のあるビジュアルスタイルと明瞭なAI音声を組み合わせた60秒の医療オンボーディングビデオを作成してください。このビデオでは、AIアバターを使用して視聴者に重要な病院のプロトコルを紹介し、医療オンボーディングビデオジェネレーターが初期トレーニングをどのように効率化するかを強調します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

病院管理者向けに、AIビデオジェネレーターの効率性を示す90秒のトレーニングビデオを開発してください。ビジュアルスタイルは現代的で情報豊富であり、音声は明瞭であるべきです。スクリプトからのテキストをビデオに変換することで、複雑な情報を魅力的なコンテンツに変えることを強調します。
既存の医療スタッフを対象とした1分45秒のコンプライアンスオンボーディングビデオをデザインしてください。権威あるが魅力的なプレゼンテーションを確保します。ビジュアルはクリーンで正確であり、プロフェッショナルな音声を使用します。特に、アクセシビリティと強化のために字幕を統合し、これらの重要なオンボーディングビデオ内でのすべての重要な更新が理解されるようにします。
医学生向けに、基本的な患者教育技術に関する2分間の教育ビデオを制作してください。ビジュアルスタイルは教育的でダイナミックであり、音声は親しみやすいトーンであるべきです。AI音声生成の柔軟性を活用して複雑な概念を明確に説明し、AI音声が学習教材をどのように強化するかを示します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

医療オンボーディングビデオジェネレーターの使い方

AI駆動のツールを使用して、医療専門家を教育し、準備を整えるためのプロフェッショナルでコンプライアントな医療オンボーディングとトレーニングビデオを簡単に作成します。

1
Step 1
スクリプトを作成
医療オンボーディングコンテンツを作成または貼り付けて開始します。スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を使用して、トレーニングビデオに最適な魅力的なビデオに変換します。
2
Step 2
AIアバターと音声を選択
ブランドを代表する多様なAIアバターから選択します。また、明瞭で一貫したナレーションを提供するAI音声を生成し、医療専門家にプロフェッショナルな印象を与えます。
3
Step 3
ブランディングとビジュアルを適用
ロゴ、会社の色、関連メディアを追加してビデオをブランドカスタマイズで強化します。テンプレートとシーンを活用して、オンボーディングビデオを効果的に構成します。
4
Step 4
エクスポートと統合
さまざまな形式で医療オンボーディングビデオをエクスポートして完成させます。LMSに統合してトレーニングプロセスを効率化し、コンプライアンスを簡単に達成します。

使用例

オンボーディングのエンゲージメントを最大化

AIを活用して新入社員を魅了するダイナミックでインタラクティブなオンボーディングビデオを作成し、医療トレーニングにおけるエンゲージメントと知識の保持を大幅に向上させます。

よくある質問

HeyGenは技術的またはコンプライアンスに焦点を当てたトレーニングビデオの作成をどのように支援しますか？

HeyGenは高度なAIビデオジェネレーターを活用し、ユーザーがテキストをプロフェッショナルな医療オンボーディングビデオジェネレーターコンテンツに変換できるようにします。私たちのAI駆動プラットフォームは、スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能やAI音声を使用して、トレーニングビデオのコンプライアンスと明確さを確保し、ビデオ作成を効率化します。

HeyGenにはブランドの一貫性とアクセシビリティのためのどのようなカスタマイズオプションがありますか？

HeyGenはAIアバターやロゴ、色などの柔軟なブランドコントロールを通じて広範なブランドカスタマイズを提供します。さらに、字幕を自動的に提供し、ビデオコンテンツのアクセシビリティを向上させ、より広い視聴者にリーチします。

HeyGenは学習管理システムとの統合をサポートしていますか？

はい、HeyGenはLMS統合をサポートするように設計されており、オンボーディングビデオや教育コンテンツの展開を簡素化します。私たちのプラットフォームは、さまざまな学習プラットフォームや配信チャネルとの互換性を確保するために、複数の形式でビデオをエクスポートすることができます。

HeyGenを使用して医療専門家が魅力的なビデオコンテンツをどのくらい早く制作できますか？

HeyGenは直感的なインターフェースと豊富なテンプレートとシーンのライブラリを備えており、医療専門家のビデオ作成を大幅に加速します。このAI駆動の効率性により、専門的なトレーニングや患者教育ビデオを迅速に開発でき、広範な技術スキルを必要としません。