医療受付動画ジェネレーターで効率を向上
患者教育を自動化し、効率を改善します。私たちのAI動画ジェネレーターは、最先端のAIアバターを使用して魅力的な動画を制作します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
特定の治療オプションを探る見込み患者を対象にした30秒の医療マーケティング動画を開発し、HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、現代的で情報豊富なビジュアルスタイルとアップビートな背景音楽を組み合わせた魅力的なビジュアルを提供します。
テレヘルスを検討している患者向けに、バーチャル相談の詳細を説明する60秒の解説動画を制作し、アニメーションを用いた明確で簡潔、かつ安心感のあるビジュアルスタイルを採用し、HeyGenのAIアバターを活用して複雑な情報をシンプルに伝えます。
クリニックの技術を通じた現代的な患者ケアへの取り組みを紹介する20秒の医療動画をデザインし、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用して、一般の人々にアピールする洗練された信頼性のある先進的なビジュアルスタイルとプロフェッショナルな背景音楽を組み合わせます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenは患者教育のための医療動画ジェネレーターとしてどのように役立ちますか？
HeyGenは、医療専門家が魅力的な患者教育動画を簡単に作成できるようにします。私たちのAI動画ジェネレーターは、テキストをリアルなAIアバターを用いた動的なコンテンツに変換し、複雑な医療情報を簡単に理解できるようにします。
HeyGenのAIアバターを使用してどのような医療動画制作が可能ですか？
HeyGenを使用すると、手順の解説動画、医療トレーニングモジュール、医療マーケティングコンテンツなど、さまざまな医療動画を制作できます。多様なAIアバターがスクリプトを生き生きとさせ、コミュニケーションをより効果的で個別化されたものにします。
HeyGenは医療受付動画の生成機能を提供していますか？
はい、HeyGenは理想的な医療受付動画ジェネレーターであり、事前の指示や情報動画を簡単に作成できます。テキストから動画への変換機能を活用し、ブランド要素を組み込んで、明確で一貫した患者コミュニケーションを実現します。
HeyGenは医療トレーニング動画を強化するためにどのようなAI機能を提供していますか？
HeyGenは、アクセシビリティのための自動字幕や医療トレーニングに特化したビデオテンプレートのライブラリなどの高度なAI機能を提供しています。これらのツールは動画制作を効率化し、医療提供者が高品質で魅力的な教育コンテンツを効率的に提供できるようにします。