医療情報ビデオメーカー: 魅力的な健康コンテンツを作成
直感的なテキストからビデオへの変換機能を使用して、患者教育のための医療説明ビデオを簡単に作成します。
HeyGenのAIアバターと多様なテンプレートとシーンを使用して、90秒のアニメーション説明ビデオを開発してください。この医療説明ビデオは、モダンでクリーン、安心感のあるビジュアルスタイルを目指し、新しい医療クリニックスタッフを迎え入れるために、重要な患者データ入力プロトコルをユーザーフレンドリーなインターフェースで詳細に説明します。
研究者や学者向けに、複雑な生物学的メカニズムを説明する2分間の科学プレゼンテーションビデオを制作してください。HeyGenの字幕/キャプションを活用してアクセシビリティを確保し、メディアライブラリ/ストックサポートを利用して関連するビジュアルを提供し、この医療アニメーションのために詳細でデータ駆動のビジュアルと明確なナレーションスタイルを確保します。
製薬営業チーム向けに、新薬を紹介する45秒の魅力的なビデオをデザインしてください。医療マーケティングに焦点を当てたコンテンツは、魅力的で説得力があり、プロフェッショナルであるべきです。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート、カスタマイズ可能なテンプレートとシーンを使用して、医療およびヘルスケアビデオでの主要な製品の利点を示すように最適化されています。
クリエイティブエンジン
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
よくある質問
HeyGenは医療コンテンツのためのテキストからビデオへの変換をどのように支援しますか？
HeyGenの強力なAIビデオジェネレーターは、医療スクリプトをプロフェッショナルなビデオに簡単に変換することを可能にします。テキストを入力し、AIアバターを選択するだけで、HeyGenのユーザーフレンドリーなインターフェースが自然な音声のボイスオーバーを生成し、オンラインでアクセス可能な効率的な医療情報ビデオメーカーとなります。
HeyGenを使用して医療説明ビデオのビジュアル要素をカスタマイズできますか？
はい、HeyGenは医療説明ビデオのための広範なカスタマイズを提供します。AI生成のビジュアルを含む豊富なメディアライブラリを利用し、関連する画像を追加するためのシンプルなドラッグアンドドロップインターフェースを使用して、医療アニメーション要素を組み込むこともできます。また、さまざまなプラットフォームに合わせてカスタマイズ可能なアスペクト比を調整することも可能です。
HeyGenは医療およびヘルスケアビデオのためにどのようなアクセシビリティ機能を提供していますか？
HeyGenは、医療およびヘルスケアビデオのアクセシビリティを優先し、正確な字幕/キャプションを自動生成します。これにより、重要な患者教育コンテンツがより広い視聴者に理解されやすくなり、理解とエンゲージメントが向上します。
HeyGenは医療マーケティングのためのAIアバターを使用したAIビデオをどのくらい早く生成できますか？
HeyGenは、医療マーケティングの取り組みに理想的な高品質のAIビデオを迅速に作成できます。高度なAIアバター技術とAI生成ビジュアルを活用することで、スクリプトを数分で魅力的なビデオコンテンツに変換し、生産ワークフローを大幅に加速します。