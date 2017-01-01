医療解説ビデオメーカー：複雑な健康トピックを簡素化

強力なテキストからビデオへの生成機能で、複雑な医療情報を瞬時に明確な患者教育ビデオに変換します。

一般の視聴者を対象に、慢性疾患の管理に関する複雑な医療情報を簡素化する60秒の患者教育ビデオを作成してください。このビデオでは、親しみやすいAIアバターが主要な概念を説明し、画面上のテキストを明確に表示し、安心感を与えるビジュアルスタイルで、音声生成を活用します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
新しいクリニックの利点を紹介することを目的とした、潜在的な新患者向けの30秒のダイナミックな医療マーケティングビデオをデザインしてください。現代的で魅力的な視覚および聴覚体験を提供するために、鮮やかなテンプレートとシーンを活用し、スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を使用して、クリニックの独自の販売ポイントを迅速に伝えます。
サンプルプロンプト2
病院スタッフ向けに、新しい手術プロトコルを示す45秒の簡潔な医療トレーニングビデオを制作してください。このビデオは、プロフェッショナルで段階的なビジュアルスタイルを採用し、明確で権威あるAIアバターが指示を伝え、重要な情報が理解されるように正確な字幕/キャプションでサポートします。
サンプルプロンプト3
医療専門家や研究者向けに、製薬開発における最近の発見を要約する90秒の医療解説ビデオを開発してください。このコンセプトは、データ駆動型の洗練されたビジュアルスタイルを要求し、説得力のあるグラフィックとビジュアルのために豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを組み込み、さまざまなプラットフォームに最適化されたアスペクト比のリサイズとエクスポートを行います。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

医療解説ビデオメーカーの使い方

AIを活用したプラットフォームで、複雑な医療情報を患者教育、トレーニング、マーケティングのための魅力的でプロフェッショナルなビデオに変換します。

1
Step 1
スクリプトを作成
コンテンツを作成または貼り付けることから始めます。スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を使用して、複雑な医療情報を簡潔で実行可能なナラティブに凝縮します。
2
Step 2
AIアバターとビジュアルを選択
ビデオをナレーションするために多様なAIアバターのライブラリから選択します。動的なビジュアルとシーンを組み合わせて、医療メッセージを生き生きと伝えます。
3
Step 3
音声とブランドをカスタマイズ
高度な音声生成機能を使用してビデオの音声を洗練させます。ロゴや色を使ったブランドコントロールでさらに個性を加え、一貫した外観を維持します。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして配信
作成を完成させ、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、さまざまなオンラインチャネルや視聴者に合わせた短編ビデオを調整します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

医療トレーニングを強化

動的でインタラクティブなAI生成ビデオコンテンツを取り入れることで、医療トレーニングプログラムにおける学習者のエンゲージメントと保持を向上させます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的な医療解説ビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenはAIアバターとテキストからビデオへのワークフローを使用して、魅力的な医療解説ビデオを制作する力を提供します。これにより、視覚的なストーリーテリングが明確になり、患者教育ビデオや医療トレーニングビデオのために複雑な医療情報を簡素化します。

HeyGenは医療ビデオ生成のためにどのようなAI機能を提供していますか？

HeyGenは高度なAIを活用した医療ビデオ生成を提供し、リアルなAIアバターと洗練された音声生成を特徴としています。これにより、スクリプトをプロフェッショナルな医療ビデオに効率的に変換し、多様なコンテンツニーズに応える効果的なAIビデオエージェントとして機能します。

HeyGenは特定のブランドや複雑な情報に合わせて医療解説ビデオをカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは、ロゴや色を含む独自のブランドコントロールを使用してビデオをカスタマイズするための強力なツールを提供し、医療解説ビデオが組織のアイデンティティに完全に一致するようにします。テンプレートとシーンを簡単に適応させ、最も複雑な医療情報を効果的に伝える魅力的なビジュアルを作成できます。

HeyGenの医療解説ビデオジェネレーターは、技術的な専門知識がない医療専門家にも使いやすいですか？

HeyGenの医療解説ビデオジェネレーターは、技術的な専門知識に関係なく医療専門家がアクセスできるように設計されたユーザーフレンドリーなインターフェースを備えています。さまざまなテンプレートとシーンから簡単に選択し、テキストをビデオに変換し、医療マーケティングビデオやソーシャルメディア向けの短編ビデオなど、さまざまな目的のために高品質の解説ビデオを生成できます。