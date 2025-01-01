医療試験教育動画メーカー：関与と教育
AIで医療教育を向上させましょう。プロフェッショナルな患者教育動画を生成し、動的なAIアバターを使用して複雑な概念を簡素化します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
医学生が客観的構造化臨床試験（OSCE）に備えるための60秒の教育動画を作成し、一般的な身体検査の正しい技術に焦点を当てます。この動画はプロフェッショナルで教育的なビジュアルスタイルを採用し、HeyGenのスクリプトからのテキスト動画機能を活用して、話される指示の正確さと解剖学的ラベルの精度を確保したリアルなデモンストレーションを特徴とします。目標は、詳細な医療教育動画を通じて臨床スキルの向上を図ることです。
新しい患者を対象とした30秒のプロモーション動画を制作し、現代的な皮膚科クリニックの歓迎的な環境と先進的なサービスを紹介します。ビジュアルとオーディオスタイルは明るく、招待的でプロフェッショナルなもので、エレガントなトランジションとソフトなバックグラウンドミュージックを組み込みます。HeyGenのテンプレートとシーン機能を活用して、魅力的なビジュアルコンテンツを迅速に組み立て、患者ケアと革新への取り組みを強調します。
医療専門家向けに、抗生物質管理の新しい国家ガイドラインを概説する50秒のeラーニングモジュールの更新を開発します。動画はクリーンで企業的なビジュアルスタイルで、画面上の箇条書きとプロフェッショナルなデータビジュアライゼーションを通じて重要なポイントに焦点を当て、HeyGenの字幕/キャプション機能を使用して、すべての医療専門家がこの重要な教育コンテンツ開発に最大限アクセスできるようにします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして医療教育動画の作成を簡素化しますか？
HeyGenは高度なAI医療動画ジェネレーターとして機能し、テキストスクリプトを魅力的なビジュアルコンテンツに変換することで、医療教育動画の制作を大幅に簡素化します。この機能により、医療専門家は複雑な医療概念を簡単にし、包括的な教育コンテンツをビデオ編集なしで開発することができます。
HeyGenは患者教育とコミュニケーションにおいて医療専門家を支援できますか？
もちろんです。HeyGenは患者教育動画サービスに最適なAI医療動画ジェネレーターであり、医療専門家が効果的な患者コミュニケーションのために明確で魅力的なコンテンツを作成することを可能にします。これらのプロフェッショナルな医療動画は、オンラインプラットフォーム、待合室のテレビ、または診療所の効果的なプロモーションに利用できます。
HeyGenのAI動画プラットフォームを使用してどのような教育コンテンツを開発できますか？
HeyGenを使用すると、包括的な医療試験教育動画メーカーコンテンツから魅力的なOSCEトレーニングシミュレーションまで、幅広い高品質の教育コンテンツを開発できます。プラットフォームは、AIアバター、音声オーバー、カスタム3Dアニメーション機能を通じて、視覚的な学習を強化するeラーニングコンテンツの開発をサポートします。
HeyGenは、広範な技術スキルなしで医療動画制作のプロフェッショナルな品質を提供しますか？
はい、HeyGenはHDビデオと高品質のオーディオを備えたプロフェッショナルな医療動画制作を保証し、広範な技術スキルを必要としません。私たちのプラットフォームは、カスタマイズ可能なテンプレートとシーン、ブランドコントロール、豊富なメディアライブラリを提供し、教育動画が洗練されプロフェッショナルであることを保証します。