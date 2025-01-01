医療機器トレーニングビデオ：安全性とコンプライアンスを向上

HeyGenの効率的な音声オーバー生成を活用して、高品質な医療機器トレーニングビデオで安全性を高め、コンプライアンスを確保します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
生物医学技術者向けに、複雑な機器トレーニングビデオのメンテナンスとトラブルシューティングガイドに焦点を当てた2分間の指導ビデオを開発してください。美的感覚は非常に技術的で実用的であり、注釈付きの図と実写デモンストレーションを使用し、複数の言語で明確で簡潔なナレーションを行います。HeyGenの多言語音声オーバーと字幕を組み込んで、グローバルな視聴者に対応し、ビデオをアクセス可能で包括的なものにしてください。
サンプルプロンプト2
医療機器規制に従うことで安全性を高める方法について、規制当局の担当者や臨床スタッフ向けに1分間の情報ビデオを設計してください。視覚スタイルは企業的でプロフェッショナルにし、複雑なコンプライアンスのトピックを簡素化するために明確なグラフィックと簡潔なテキストオーバーレイを使用し、落ち着いた情報提供のナレーションを添えてください。HeyGenのAIアバターを利用して一貫したプレゼンテーションを行い、医療教育における高品質なビジュアルの必要性に合わせてコンテンツを調整してください。
サンプルプロンプト3
経験豊富な臨床医向けに、特殊な医療機器の使用における高度な技術を紹介する1.5分の手順デモンストレーションビデオを作成してください。視覚および音声スタイルは非常に正確で集中しており、手順のダイナミックなカメラアングルとクローズアップを特徴とし、重要なステップを強調する簡潔な専門的なナレーションを添えてください。HeyGenの字幕/キャプションを使用して、騒がしい臨床環境でもすべての重要な指示の詳細がアクセス可能であることを保証してください。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

医療機器トレーニングビデオの作成方法

先進的なAIツールを使用して、コンプライアンスを確保し、ユーザーの熟練度を向上させる魅力的な医療機器トレーニングビデオの作成を効率化します。

1
Step 1
スクリプトから魅力的なコンテンツを作成
HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、既存の製品スクリプトを視覚的に豊かな「ステップバイステップの指示」に変換します。これにより、複雑な医療手順を明確に示すことができます。
2
Step 2
プロフェッショナルなAIプレゼンターを選択
トレーニング資料を提示するために、リアルなAIアバターの中から選択します。これらのアバターは一貫した権威ある声を提供し、「医療機器ユーザー向けの指導ビデオ」をより魅力的で信頼性のあるものにします。
3
Step 3
多言語対応を追加
多言語の音声オーバーと字幕を組み込むことで、トレーニングがグローバルな視聴者に届くようにします。このHeyGenの機能は、言語の壁を越えて「明確な指示」を提供し、理解とコンプライアンスを向上させます。
4
Step 4
トレーニングをエクスポートして配布
完成した「機器トレーニングビデオ」をさまざまなプラットフォームに適したアスペクト比で簡単にエクスポートします。広く共有して、デバイスの使用法とメンテナンスを効果的に示し、ベストプラクティスを促進します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

トレーニングのエンゲージメントと保持を向上

AIを活用したビデオを利用して、注目を集め、学習の保持と理解を大幅に向上させる動的な医療機器トレーニングコンテンツを作成します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして医療機器トレーニングビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは、スクリプトをAIアバターを用いた高品質なビジュアルに変換することで、医療機器トレーニングビデオの制作を効率化します。これにより、複雑な手順の明確なステップバイステップの指示や手順デモンストレーションビデオを迅速に作成できます。

HeyGenは医療機器トレーニングのコンプライアンスをどのように支援しますか？

HeyGenは、一貫性のあるブランド化された指導ビデオを可能にすることで、医療機器トレーニングのコンプライアンスを確保します。カスタムブランディングや正確な字幕などの機能が、品質システム要件を満たし、FDA規制基準に沿った安全性向上に貢献します。

HeyGenは多言語の機器トレーニングビデオを制作できますか？

はい、HeyGenは多言語の音声オーバーと字幕を提供し、国際的な医療機器ユーザーに最適です。ローカライズされたコンテンツで指導ビデオを効率的に生成し、多様な視聴者に対して明確なコミュニケーションと理解を確保します。

HeyGenは製品セットアップチュートリアルにどのようなビジュアルを提供できますか？

HeyGenは、医療に関連するアニメーションビデオのオプションを含む高品質なビジュアルで、プロフェッショナルな製品セットアップチュートリアルを作成する力をユーザーに提供します。AIアバターと充実したメディアライブラリを活用して、魅力的な製品デモやメンテナンス、トラブルシューティングガイドを効果的に制作できます。