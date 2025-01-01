迅速でプロフェッショナルなキャンペーンのための医療広告ビデオメーカー
医療マーケティングを向上させましょう。AIアバターを使用してスクロールを止めるビデオ広告を瞬時に生成し、診療所を強化します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
製薬会社や医療機器メーカーを対象とした45秒のインパクトのある製品ビデオを開発し、スクロールを止めるビデオ広告を目指します。ビジュアルスタイルは現代的でダイナミック、視覚的に魅力的であり、製品の特徴をアップビートでプロフェッショナルなバックグラウンドミュージックと共に紹介します。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用して、高品質なコンテンツを迅速に組み立て、医療製品の広告が効果的に注目を集め、関心を引くようにします。
公衆衛生機関向けに、新しい健康イニシアチブについて簡単に教育するための60秒の情報豊かでアクセスしやすいソーシャルメディアビデオを制作します。ビジュアルの美学は明るくクリアで、親しみやすいAI生成のビジュアルとシンプルなインフォグラフィックを使用し、プロフェッショナルでありながら親しみやすいナレーションとクリアなバックグラウンドミュージックを組み合わせます。HeyGenの字幕/キャプション機能を活用して、ビデオマーケティングキャンペーンで多様なオンラインオーディエンスに適した最大のリーチとアクセシビリティを確保します。
医療分野のマーケティングチームをターゲットにした30秒のパーソナライズされたデジタル広告を作成し、広告作成のためのAI医療ビデオジェネレーターの力を紹介します。このビデオは、革新的で洗練されたビジュアルスタイルを示し、カスタムアバターが説得力のあるメッセージをクリスプなボイスオーバー生成で届けます。HeyGenのAIアバターとボイスオーバー生成を活用して、特定のオーディエンスセグメントに直接共鳴するオーダーメイドの高インパクト広告コンテンツを制作し、比類のないカスタマイズ能力を示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは医療広告ビデオでどのように医療マーケティングを強化できますか？
HeyGenは、医療専門家が高品質でプロフェッショナルな医療プロモーションビデオを効率的に作成することを可能にします。AIを活用して、医療製品やサービスを効果的に広告する魅力的なビデオコンテンツを生成し、デジタルプレゼンスを強化します。
HeyGenのAI医療ビデオジェネレーターは、魅力的な広告を作成するためにどのような機能を提供しますか？
HeyGenのAI医療ビデオジェネレーターは、リアルなAIアバターやテキストからビデオへの機能を含むツール群を提供し、信頼を築くビジュアルを作成します。広範な制作コストをかけずに、洗練されたスタジオライティング品質の医療広告を簡単に制作でき、診療所のプロモーションに最適です。
HeyGenは、ソーシャルメディア向けのスクロールを止める医療プロモーションビデオをクリエイティブチームが制作するのを支援できますか？
もちろんです！HeyGenは、クリエイティブチームがソーシャルメディアやその他のデジタル広告に最適化されたダイナミックな医療プロモーションビデオを迅速に生成することを可能にします。その直感的なプラットフォームにより、迅速な広告作成が可能になり、オーディエンスの注目を集め、患者を教育する魅力的なコンテンツを提供します。
HeyGenは、医療ビデオ広告メーカーのためのカスタマイズ可能なテンプレートを提供していますか？
はい、HeyGenは、医療ビデオ広告メーカーのために設計されたさまざまなカスタマイズ可能なテンプレートを提供しており、ビデオがブランドに合致するようにします。包括的なブランディングコントロールとドラッグ＆ドロップのビデオエディターツールを使用して、洗練されたスタイルと信頼を築くビジュアルを作成し、オーディエンスに共鳴させることができます。