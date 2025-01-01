メディアトレーニングビデオジェネレーター：インパクトのあるコンテンツを作成
リアルなAIアバターで視聴者を魅了し、プロフェッショナルなメディアトレーニングビデオを迅速に制作。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
マーケティング専門家や中小企業のオーナー向けに、AIビデオジェネレーターの力を示す30秒のエネルギッシュなビデオを作成します。ビジュアルとオーディオスタイルはモダンでアップビートにし、迅速なコンテンツ作成を強調します。スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用し、プロフェッショナルにデザインされたテンプレートとシーンを使用して、インパクトのあるメッセージを作成することに焦点を当てます。
新入社員のオンボーディングを目的としたHR部門向けに、60秒の情報豊富なビデオを制作します。ビジュアルスタイルは明確で親しみやすく、歓迎の声と明瞭な音声で補完します。アクセシビリティのための自動字幕/キャプション機能と、豊富なメディアライブラリ/ストックサポートがカスタムトレーニングビデオをどのように強化できるかを強調します。
営業チームと営業マネージャー向けに、AIビデオメーカーがどのようにして営業支援を強化できるかを示す45秒の説得力のあるビデオを作成します。ビジュアルスタイルは洗練されてアクション指向にし、自信に満ちた説得力のあるナレーションを行います。さまざまなプラットフォーム向けのアスペクト比のリサイズとエクスポートの柔軟性、および洗練された営業コンテンツを作成するための広範なメディアライブラリ/ストックサポートを特徴とします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはL&Dチームのトレーニングビデオ作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは、先進的なAIビデオジェネレーターを使用して、L&Dチームが高品質なトレーニングビデオを効率的に作成できるようにします。テキストをカスタマイズ可能なAIアバターと音声に変換することで、HeyGenは制作時間とリソースを大幅に削減し、進化するコンテンツの簡単な更新を保証します。
HeyGenのAIビデオ生成が魅力的なコンテンツ作成においてユニークな点は何ですか？
HeyGenは、先進的なAIアバターとテキストからビデオへの技術を活用して、リアルなリップシンクと幅広い感情を持つ魅力的なビデオを制作します。この革新的なAIビデオメーカーは、スクリプトをダイナミックなビジュアルコンテンツに変換し、さまざまなコミュニケーションニーズに最適です。
HeyGenはグローバルな視聴者向けの多言語トレーニングビデオの作成をサポートできますか？
もちろんです。HeyGenは、強力な音声生成と翻訳機能を備えており、シームレスに多言語ビデオを制作できます。140以上の言語に対応し、多言語ビデオプレーヤーを備えたHeyGenは、効果的なローカリゼーションを通じて、トレーニングと営業支援コンテンツがグローバルに共鳴することを保証します。
HeyGenはAI生成ビデオコンテンツ全体でブランドの一貫性をどのように確保しますか？
HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、会社のロゴ、色、その他のビジュアル要素をAI生成ビデオに直接統合できます。カスタマイズ可能なテンプレートとスタジオエディターを利用して、すべてのプラットフォームでブランドアイデンティティを一貫して反映するプロフェッショナルなビデオを作成するのに役立ちます。