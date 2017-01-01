メディアライブラリビデオジェネレーター: 驚くべきAIビデオを迅速に作成

広範なメディアライブラリを活用して、プロフェッショナルなAIビデオを迅速に生成し、魅力的なビジュアルを提供します。

小規模ビジネスオーナーを対象にした30秒の活気あるマーケティングビデオを制作し、プロフェッショナルなビデオを簡単に作成できる方法を紹介します。ビジュアルスタイルはモダンでエネルギッシュにし、クイックカットと洗練されたグラフィックを特徴とし、アップビートなバックグラウンドミュージックと、あなたのスクリプトから生成された親しみやすく明瞭なナレーションを伴います。HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオとナレーション生成機能を強調し、迅速なコンテンツ作成を実演します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
コンテンツクリエイターやインフルエンサー向けに、AIアバターを使用した日々のクイックヒントを提供する15秒の魅力的なソーシャルメディアビデオをデザインします。ビジュアルとオーディオスタイルはトレンディでダイナミックにし、人気のあるトランジションとキャッチーなバックグラウンドトラックを組み込み、AIアバターがメッセージを直接視聴者に届けます。HeyGenのAIアバターと多様なテンプレート＆シーンが、魅力的なソーシャルメディアビデオの制作をどのように効率化するかを強調します。
サンプルプロンプト2
教育者やオンラインコースクリエイター向けに、学習モジュールを豊かにするビデオの作成方法を示す45秒の説明ビデオを作成します。ビジュアルスタイルは明確で親しみやすく、アニメーション要素とメディアライブラリからの関連ストック映像を活用し、励ましのトーンの声を組み合わせます。HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートと自動字幕/キャプション機能を紹介し、アクセシビリティとビジュアルストーリーテリングを向上させます。
サンプルプロンプト3
コンテンツストラテジスト向けに、内部発表やクライアントへの更新にAI生成ビデオの多様性を強調する60秒の洗練された企業コミュニケーションビデオを開発します。美的感覚はプロフェッショナルで洗練されており、スムーズなトランジションと自信に満ちた権威あるAIナレーションを備え、控えめでモチベーショナルなバックグラウンドミュージックで補完します。HeyGenのAI生成ビデオコンテンツをシームレスに生成し、さまざまなプラットフォーム向けに異なるアスペクト比でエクスポートできる能力を示します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

メディアライブラリビデオジェネレーターの使い方

強力なテキスト・トゥ・ビデオ生成と広範なメディアリソースを組み合わせて、アイデアを驚くべきAI生成ビデオに変換し、ビジョンを実現します。

1
Step 1
スクリプトを作成
直感的なエディターにスクリプトを入力または貼り付けて開始します。高度なテキスト・トゥ・ビデオジェネレーターがテキストを分析し、魅力的なビデオ出力の準備をします。
2
Step 2
ビジュアルを選択
メディアライブラリビデオジェネレーターの豊富なロイヤリティフリーのストック映像、画像、音楽から選んでメッセージを強化します。スクリプトを視覚的に補完し、効果的にストーリーを伝えます。
3
Step 3
AIアバターを追加
多様なリアルなAIアバターから選んでビデオのプレゼンテーションを強化します。これらのアバターは自然な表情とリップシンクでスクリプトを届け、コンテンツをより魅力的にします。
4
Step 4
AI生成ビデオをエクスポート
満足したら、完成したプロジェクトを高品質のAI生成ビデオとしてMP4形式で簡単にエクスポートします。プロフェッショナルなビデオは、すべてのプラットフォームで共有する準備が整いました。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客成功事例の紹介

.

メディアライブラリからのAI生成ビデオ証言を制作し、顧客の成功を効果的に強調し、信頼を築きます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なプロフェッショナルビデオの作成を支援しますか？

HeyGenは、ユーザーがマーケティングやソーシャルメディアキャンペーンのためにプロフェッショナルなビデオを簡単に作成できるようにします。AI生成ビデオ機能を活用して、視聴者に響く魅力的なコンテンツを制作します。

HeyGenが提供する独自のクリエイティブ機能は何ですか？

HeyGenは、リアルなAIアバターや高品質のナレーションなどの独自のクリエイティブ機能を提供し、俳優や大規模な撮影を必要とせずにビデオを作成できます。これらの要素をカスタマイズして、ブランドのスタイルに完全に合わせることができます。

HeyGenはどのようにしてテキストを使ったビデオ作成プロセスを簡素化しますか？

HeyGenは高度なテキスト・トゥ・ビデオジェネレーターとして機能し、シンプルなスクリプトをダイナミックなAIビデオに変換します。直感的なオンラインエディターがプロセス全体を簡素化し、ビデオ制作をアクセスしやすく効率的にします。

HeyGenで自分のアセットやテンプレートを使用できますか？

はい、HeyGenは包括的なメディアライブラリビデオジェネレーターを提供し、カスタムアップロードをサポートしてAI生成ビデオを豊かにします。多様なビデオテンプレートから始めて、その強力なビデオ編集ツールを使用してあらゆる側面をカスタマイズできます。