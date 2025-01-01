地元のコミュニティメンバーや潜在的な有権者を対象に、市長の市への奉仕に対する献身をさまざまなコミュニティイニシアチブを通じて紹介する、45秒の魅力的な市長スポットライトビデオメーカーの制作を行います。ビジュアルとオーディオのスタイルは、心温まるドキュメンタリー風で、HeyGenのボイスオーバー生成機能を使用して生成された温かく安心感のあるナレーションを特徴とし、ポジティブな影響と将来の計画を強調します。

ビデオを生成