はい、HeyGenでは、ロゴや色などのブランドコントロールを含む、AIを活用した数学ビデオジェネレーターのプロジェクトに対して幅広いカスタマイズが可能です。また、メディアライブラリや様々なアスペクト比を利用して、生徒向けに視覚的に魅力的でパーソナライズされたコンテンツを作成することもできます。