数学基礎ビデオジェネレーター：学習と教育を簡素化

複雑な概念を簡素化する魅力的な数学の授業を作成します。テキストをスクリプトからビデオに変換する機能で、説得力のあるビデオ説明を簡単に作成できます。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
高校生を対象にした45秒の説明ビデオを開発し、複雑な幾何学の証明を明確なステップバイステップの説明で視覚化する方法に焦点を当てます。ビジュアルにはクリーンなホワイトボードスタイルのアニメーションを使用し、各段階をスムーズに案内する正確なナレーションを生成します。
サンプルプロンプト2
微分積分の導関数をアクセスしやすい数学からビデオ形式に変換する60秒の簡潔なビデオを制作し、短時間で復習が必要な大学生に最適です。ビジュアルプレゼンテーションはプロフェッショナルで洗練されており、メディアライブラリから関連する画像を取り入れて理解と関心を高めます。
サンプルプロンプト3
小学校の教師向けに、掛け算の基礎を魅力的なビデオ説明で紹介するためのすぐに使えるテンプレートを求める30秒の活気あるビデオをデザインします。ビジュアルとオーディオスタイルはカラフルで子供に優しく、多様なテンプレートとシーンを活用して若い学習者を引きつけます。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る


クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

AI数学ビデオジェネレーターの使い方

AIを活用したツールで複雑な数学の概念を魅力的なビデオ説明に簡単に変換し、世界中の学生の学習を簡素化します。

1
Step 1
スクリプトを作成
まず、数学の説明をエディターに入力または貼り付けます。このコンテンツがAI数学ビデオジェネレーターのプロジェクトの核となります。
2
Step 2
ビジュアルを選択
豊富なライブラリからすぐに使えるテンプレートを選ぶか、AIアバターを統合します。これらのビジュアルはビデオ説明を明確で魅力的にするのに役立ちます。
3
Step 3
AIナレーションを追加
スクリプトから直接自然なAIによるナレーションを生成します。これにより、魅力的な授業のための明確でプロフェッショナルな音声が確保されます。
4
Step 4
エクスポートと共有
最終的な説明ビデオを確認し、希望のアスペクト比で簡単にエクスポートし、オーディエンスと共有する準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

迅速な数学説明クリップを制作

数学の概念に関する魅力的な短いビデオを迅速に制作し、ソーシャルメディアや消化しやすいビデオ説明に最適です。



よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的な数学ビデオ説明を作成するのに役立ちますか？

HeyGenはAIアバターとスクリプトからのテキストをビデオに変換することで、複雑な概念を簡単にし、明確なビデオ説明を提供する魅力的な授業を作成する力をユーザーに与えます。

HeyGenは数学ビデオを効率的に生成するためにどのような機能を提供していますか？

HeyGenの直感的なビデオジェネレーターを使用すると、すぐに使えるテンプレートを使用してテキストをビデオに変換し、ステップバイステップの説明を簡素化して数学コンテンツを迅速に作成できます。

HeyGenで数学コンテンツのAIによるナレーションを生成することは可能ですか？

はい、HeyGenは強力なナレーション生成機能を備えており、数学のスクリプトを直接ビデオに変換し、高品質のAIによるナレーションを提供することで、「数学からビデオ」への変換をシームレスにします。

HeyGenで教育用の数学説明ビデオのブランディングをカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供しており、ロゴや色のオプションを含めて、解決策を視覚化する説明ビデオコンテンツが一貫したプロフェッショナルな外観を維持できるようにします。