材料ライフサイクルビデオメーカー: 魅力的な説明動画を作成

HeyGenの効率的なスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、教育的なコンテンツや製品説明動画をより速く作成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

マーケティング専門家とコンテンツクリエイターを対象とした45秒のダイナミックな動画を開発します。モダンでクリーンなビジュアルスタイルとプロフェッショナルなAIアバターナレーションを特徴とし、革新的な持続可能素材が新製品ラインにどのように統合されているかを紹介します。HeyGenのAIアバターを活用して洗練されたプレゼンテーションを実現します。
学生、教育者、企業トレーナー向けの60秒の教育コンテンツを制作します。インフォグラフィックを多用したビジュアルスタイルと明確で情報豊富なナレーションをカスタマイズ可能な字幕で補完し、リサイクルプラスチックを用いた循環経済の概念を説明します。HeyGenの字幕/キャプション機能で明確さを確保します。
スタートアップとプロダクトマネージャーを対象とした30秒の製品説明動画をデザインします。ミニマリストなビジュアル美学、アップビートなバックグラウンドミュージック、簡潔なナレーションを用いて、材料ライフサイクルにおける廃棄物を大幅に削減する新しい製造プロセスを紹介します。HeyGenの多様なテンプレートとシーンを使って簡単に構築できます。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

材料ライフサイクルビデオメーカーの使い方

HeyGenのAI駆動プラットフォームを使用して、原材料からリサイクルまでの製品ライフサイクルを詳細に説明するプロフェッショナルなビデオを簡単に作成します。

ビデオスクリプトを作成
材料ライフサイクルの各段階を説明するテキストを入力することから始めます。HeyGenのAIは、スクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、スクリプトをダイナミックなビデオに変換します。
ビジュアル要素を選択
材料ライフサイクルの各段階を説明するためのAIアバターを選択し、プロフェッショナルなプレゼンターで説明を生き生きとさせます。
ブランディングとナレーションを追加
ナレーション生成機能を利用して、各ライフサイクルフェーズを完璧に説明する自然な音声のナレーションを追加し、エンゲージメントと明確さを向上させます。
ビデオをエクスポートして共有
カスタマイズ可能な字幕を追加して説明動画を完成させ、アクセシビリティを向上させます。その後、さまざまなプラットフォームに適した形式で洗練された材料ライフサイクルビデオをエクスポートします。

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

従業員トレーニングとオンボーディングを強化

材料ライフサイクル手順の理解と記憶を向上させるための魅力的なトレーニングビデオを制作し、従業員やステークホルダーに提供します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的な説明動画の作成を簡素化しますか？

HeyGenはAIビデオメーカー技術を使用して、高品質な説明動画を迅速に制作する力をユーザーに提供します。当プラットフォームは様々なビデオテンプレートと豊富なグラフィック生成機能を提供し、多様なコンテンツニーズに対応したプロフェッショナルなビデオ作成を可能にします。

HeyGenは単なるテキストを魅力的なビデオコンテンツに変換できますか？

もちろんです。HeyGenはスクリプトをダイナミックなビデオに変換するテキスト-to-ビデオ作成に優れています。高度なナレーション生成とリアルなAIアバターを活用して、メッセージを効率的に伝えます。

HeyGenを使用する企業向けのブランディングコントロールはどのようなものがありますか？

HeyGenは包括的なブランディングコントロール機能を提供し、すべてのビデオコンテンツで一貫したブランドアイデンティティを維持することができます。ロゴの追加、カスタムカラーの設定、カスタマイズ可能な字幕と柔軟なビデオリサイズオプションでブランドの整合性を確保します。

HeyGenのAIアバターはエンドツーエンドのビデオ生成プロセスをどのように強化しますか？

HeyGenの革新的なAIアバターは、従来の撮影を必要とせずにコンテンツのためのリアルなプレゼンターを提供することで、エンドツーエンドのビデオ生成を大幅に効率化します。これらのアバターは、強力なAIビデオメーカーと組み合わせることで、スクリプトから最終エクスポートまでの材料ライフサイクルビデオコンテンツや教育コンテンツの迅速な制作を可能にします。