教材評価ビデオメーカー: 学習コンテンツを簡素化

AIを活用して教育用教材の評価を効率化し、スクリプトからのテキストを使用して魅力的な説明ビデオや洞察に満ちた要約を生成します。

270/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
コンテンツクリエイターやオンラインコース開発者向けに設計された45秒の説明ビデオを想像し、HeyGenのAI教育ビデオメーカーとしての能力を示します。ビジュアルとオーディオスタイルはダイナミックでモダンにし、魅力的なモーショングラフィックスとアップビートなバックグラウンドミュージックを特徴とし、フレンドリーなAIナレーションを組み合わせます。HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して視覚的なストーリーテリングを強化し、一貫したナレーションのための強力なナレーション生成を強調し、魅力的な教育/説明ビデオを簡単に生成する方法を示します。
サンプルプロンプト2
忙しい学生やプロフェッショナル向けに、AI学習アシスタントとしてのビデオサマライザーの力を示す30秒のクリップを制作します。このビデオはテンポが速く、鮮やかな画面上のテキストアニメーションと簡潔な箇条書きで重要なポイントを視覚的に強調し、明確で効率的なAIナレーションを伴います。HeyGenが自動的に正確な字幕/キャプションを生成し、さまざまなプラットフォーム用にアスペクト比を変更してエクスポートできる方法を示します。
サンプルプロンプト3
ビジネストレーナーや企業教育者向けに、HeyGenがプレゼンテーション/ジェネレーターツール用のプロフェッショナルなコンテンツ作成を簡素化する方法に焦点を当てた50秒のプレゼンテーションビデオを開発します。ビジュアルスタイルは洗練され、企業向けで説得力があり、洗練されたスライドトランジションとプロフェッショナルなストック映像を特徴とし、自信に満ちた明瞭なAIアバターが提供します。事前にデザインされたテンプレートとシーンをカスタマイズして詳細な洞察を得る方法を示し、広範なビデオ編集経験なしで迅速かつ効果的なコミュニケーションを可能にします。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

教材評価ビデオメーカーの仕組み

教材評価を魅力的なビデオに簡単に変換し、洞察を共有し学習体験を向上させます。

1
Step 1
評価コンテンツを貼り付ける
詳細な教材評価スクリプトをプラットフォームに直接貼り付けます。HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能が、あなたの教育用教材から説明ビデオの基礎を瞬時に作成します。
2
Step 2
ビジュアルとブランディングを選択する
さまざまなテンプレートから選ぶか、AIアバターを利用して評価を表現します。組織のブランディングコントロール（ロゴ、カラー）を適用して、一貫性のあるプロフェッショナルな外観を維持し、コンテンツクリエイターを支援します。
3
Step 3
魅力的なナレーションと字幕を追加する
評価の明確さを高めるために、プロフェッショナルなナレーション生成を追加します。すべての視聴者がアクセスできるように、正確な字幕/キャプションを生成し、教育/説明ビデオを簡単にフォローできるようにします。
4
Step 4
洞察をエクスポートして共有する
教材評価ビデオが完成したら、さまざまなプラットフォーム用に希望のアスペクト比で簡単にエクスポートします。プロフェッショナルなビデオは、オンラインコースやプレゼンテーションの一部として共有され、詳細な洞察を効果的に伝えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑なテーマを明確化

.

医療トピックのような複雑なテーマを明確でアクセスしやすい教育ビデオに簡素化し、理解と学習成果を向上させます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして高品質な教育ビデオの作成を支援しますか？

HeyGenは高度な「AI教育ビデオメーカー」であり、「教育/説明ビデオ」の制作を効率化します。教育者や「コンテンツクリエイター」は、AIアバターと強力なテキストからビデオへの機能を活用して、プロフェッショナルな学習コンテンツを効率的に生成できます。

HeyGenでオンラインコースのブランディングをカスタマイズするオプションはありますか？

HeyGenは「オンラインコース」のための広範なカスタマイズを提供し、「コンテンツクリエイター」がブランドの一貫性を維持できるようにします。「ブランディングコントロール」としてロゴやカスタムカラーを適用し、多様なテンプレートや豊富なメディアライブラリから選んでビデオコンテンツを個別化できます。

教育者はHeyGenを使ってノートやプレゼンテーションを迅速にビデオ形式に変換できますか？

はい、「教育者」はHeyGenを「AIツール」として効率的に利用し、「ノート」や「プレゼンテーション/ジェネレーター」コンテンツを魅力的なビデオに変換できます。プラットフォームのテキストからビデオへの機能とナレーション生成機能により、自動生成された字幕で迅速なコンテンツ変換が可能です。

HeyGenは複雑な教材に関する詳細な洞察や説明ビデオの生成に適していますか？

HeyGenは「教材評価ビデオメーカー」として優れており、ユーザーがさまざまな「教育用教材」に関する「詳細な洞察」を提供する「説明ビデオ」を作成することができます。AIアバターとテキストからビデオへの機能は、複雑な情報を簡潔に伝えるのに理想的です。