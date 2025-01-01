マスタークラス要約ビデオメーカーで素晴らしいコースハイライトを作成
カスタマイズ可能なテンプレートとシーンを使用して、プロフェッショナルなハイライトリールを即座に作成し、マスタークラスの要約を魅力的に再利用します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
小規模ビジネスオーナーやマーケター向けに、コンテンツを魅力的な短いクリップに再利用する方法を示す45秒の活気あるソーシャルメディアリールを開発します。このビデオは、ダイナミックでアップビートなビジュアルスタイルを採用し、クリーンなグラフィックスとエネルギッシュなバックグラウンドミュージックを使用します。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して作成を効率化し、さまざまなプラットフォームに最適化されたアスペクト比のリサイズとエクスポートを確保します。
ビデオ愛好家や教育者向けに、ビデオ編集の高度な技術を詳細に説明する90秒の指導ビデオを制作します。ビジュアルとオーディオスタイルは明確でチュートリアルのようにし、正確なナレーションと例の間のスムーズなトランジションを備えています。HeyGenのボイスオーバー生成を使用して明確な説明を行い、メディアライブラリ/ストックサポートから関連するストック映像を統合して学習体験を向上させます。
オンラインコースクリエイターや企業トレーナーを対象にした30秒の洗練されたマスタークラス要約ビデオをデザインし、ブランドの一貫性に焦点を当てた重要なポイントを強調します。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルで簡潔にし、ブランドに合わせた色と明確で権威あるナレーションを特徴とします。AIアバターを使用して重要なポイントを提示し、字幕/キャプションを使用して重要な情報を強化します。
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてマスタークラス要約ビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenの強力な「AIクリップメーカー」と直感的な「テキストベースエディター」により、長いコンテンツから魅力的な「要約ビデオ」を迅速に生成できます。これにより、コンテンツを動的な「ハイライトリール」に再利用し、効率的な共有と最大のインパクトを実現します。
HeyGenはプロフェッショナルなビデオ制作のためにどのような技術的編集機能を提供しますか？
HeyGenは強力な「ビデオエディター」として機能し、正確な「トリミング」、スムーズな「トランジション」、多様な「エフェクト」などの基本的な「編集ツール」を提供します。「自動トランスクリプション」や「4K解像度」でのエクスポートなどの機能を使用して、プロフェッショナルで洗練された結果を達成します。
HeyGenはさまざまなソーシャルメディアプラットフォーム向けに要約ビデオをカスタマイズするのに役立ちますか？
はい、HeyGenは多用途な「テンプレート」と強力な機能を提供し、さまざまなチャンネル向けに「要約ビデオ」をカスタマイズできます。「音楽とテキストを追加」し、「カスタマイズ可能なキャプション」を適用し、「コンテンツを再利用」して「ソーシャルメディア」エンゲージメントに最適化された魅力的なビジュアルに変換します。
HeyGenのAIはビデオ作成のワークフローをどのように強化しますか？
HeyGenは高度な「AIクリップメーカー」を活用して「短いクリップを生成」し、「AIアバター」を使用したスクリプトからの「テキストからビデオ」変換を強化します。これには、スマートな「自動トランスクリプション」とインテリジェントな「編集ツール」が含まれ、ビデオ制作プロセス全体を劇的に効率化します。