結婚カウンセリングビデオメーカー：影響力のあるビデオを作成
セラピストやコーチが共感的なAIアバターを使用して、プロフェッショナルで魅力的な関係アドバイスビデオを作成できるようにします。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
健康的な関係を求める個人向けに、実用的なヒントを提供する60秒の魅力的なビデオを開発し、紛争解決技術に焦点を当てます。明るくイラスト的なビジュアルと、HeyGenのテキストからビデオへの機能を活用した元気で励みになるトーンを使用し、関係アドバイスビデオを手軽に影響力のあるものにします。
関係コーチが簡潔なガイダンスを共有するための30秒のクイックチップビデオを制作し、プロフェッショナルでモダンなビジュアルスタイルと明確で権威ある声を使用します。HeyGenの多様なテンプレートとシーンを使用して、コンセプトがどれだけ迅速に作成できるかを示し、コーチに優れたコンテンツの出発点を提供します。
パートナーシップ内での感情的な健康を維持することに興味のある一般の人々向けに、50秒の情報ビデオを設計し、感情的なつながりを育むための短いアドバイスを提供します。このAIビデオジェネレーターは、関係アドバイスのために穏やかな色合い、優しいトランジション、そして共感的なナレーションを使用し、HeyGenのナレーション生成機能を使用してプロフェッショナルに生成され、感情的な健康を向上させます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてセラピストや関係コーチが魅力的なコンテンツを作成するのをサポートしますか？
HeyGenは、セラピストや関係コーチが高度なAIビデオジェネレーターを使用して高品質の関係アドバイスビデオを制作できるようにします。共感的なAIアバターや関係に焦点を当てたテンプレートを活用して、価値あるコミュニケーション戦略や感情的健康コンテンツを視聴者に届けることができます。
HeyGenが提供するビデオテンプレートを、独自の関係アドバイスビデオにカスタマイズできますか？
もちろんです！HeyGenは多様なビデオテンプレートを提供しており、完全にカスタマイズ可能です。ブランドの調整、独自のメディアの追加、すべての要素を調整して、個別の結婚カウンセリングビデオメーカーコンテンツや影響力のある関係アドバイスビデオ制作を行うことができます。
HeyGenがプロフェッショナルなアドバイスのための効果的な結婚カウンセリングビデオメーカーである理由は何ですか？
HeyGenは、スクリプトを洗練されたAIビデオに変換することで、プロフェッショナルな結婚カウンセリングビデオの作成を簡素化します。これにより、紛争解決などのトピックに関するコンテンツを迅速に制作でき、関係アドバイスビデオが一貫して高品質であることを保証します。
HeyGenで生成されたビデオは、ソーシャルメディアでの共有と視聴者のエンゲージメントに最適化されていますか？
はい、HeyGenのビデオは、プラットフォーム全体で最大の影響を与えるように設計されており、アスペクト比のリサイズや自動字幕/キャプションを備えています。これにより、関係アドバイスビデオがソーシャルメディアに最適化され、注目を集め、エンゲージメントを促進します。