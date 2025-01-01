マーケットプレイストレーニングビデオジェネレーター：コースをより早く作成
高度なスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、効率的なコンテンツ制作のために魅力的なトレーニングビデオを迅速に作成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
eコマースプラットフォーム内の革新的な新しいリスティング機能を強調する45秒のダイナミックな製品ビデオをどのように作成できますか？このビデオは、製品のショーケースを最適化しようとする経験豊富なマーケットプレイスの売り手を対象としています。モダンで視覚的に印象的なスタイルが必要で、エネルギッシュなバックグラウンドミュージックと明確なオンスクリーンテキストを備え、HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」を活用して説得力のあるナラティブを作成し、「字幕/キャプション」で最大のリーチを実現します。
コンバージョンを促進する魅力的なeコマース製品ショーケースを作成するためのベストプラクティスに関する90秒の指導チュートリアルビデオを作成してください。視聴者は、オンライン起業家を目指す人々やマーケティングの専門家です。ビジュアルスタイルは、クリーンで情報豊かで実用的な例が豊富である必要があり、HeyGenの「ボイスオーバー生成」で生成された自信に満ちた説明的な声でサポートされ、「メディアライブラリ/ストックサポート」で視覚的な明確さを向上させます。
マーケットプレイステーム向けの内部トレーニングビデオを迅速かつ簡単に生成することを強調する30秒のプロモーションビデオを作成してください。この短い作品は、効率的なコンテンツ作成ソリューションを必要とするマーケティングマネージャーやトレーニングコーディネーターを対象としています。速いペースでインスピレーションを与えるビジュアル美学を採用し、鮮やかなグラフィックスとアップビートな音楽を使用します。HeyGenの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を活用してマルチプラットフォーム配信を行い、「テンプレートとシーン」を活用して迅速な作成ワークフローを実現します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてプロフェッショナルなAIビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは、ユーザーがプロフェッショナルで高品質なビデオを簡単に作成できるようにします。私たちのAIビデオジェネレーターは、テキストをリアルなAIアバターを使用してビデオに変換し、コンテンツ作成プロセスを大幅に加速します。
HeyGenは魅力的なトレーニングビデオを生成するためにどのようなツールを提供していますか？
HeyGenは、幅広い事前作成済みテンプレートと強力なビデオ編集ツールを備えた直感的なチュートリアルビデオジェネレーターを提供しています。これにより、魅力的なトレーニングビデオやeラーニングコンテンツを効率的に作成できます。
HeyGenは魅力的なマーケティングコンテンツや製品ビデオの作成を支援できますか？
もちろんです。HeyGenは、eコマース製品ショーケースやソーシャルメディア広告に最適なダイナミックなマーケティングコンテンツや製品ビデオの生成に理想的です。すべてのクリエイティブな出力で一貫したブランディングを確保するために、外観と感触をカスタマイズできます。
HeyGenはスクリプト生成や多言語ボイスオーバーのような高度な機能をサポートしていますか？
はい、HeyGenはテキストからの強力なスクリプト生成と多様なボイスオーバーのための高度なAIボイスジェネレーター機能をサポートしています。私たちのプラットフォームには、AIダビングや多言語ダビングオプションも含まれており、リッチな対話と音響効果でビデオコンテンツを強化し、グローバルな視聴者にリーチします。