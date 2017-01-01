マーケットプレイス売り手ビデオメーカー：AIで売上を向上
数分でマーケットプレイス向けの魅力的な製品ビデオを作成しましょう。HeyGenのテンプレート＆シーンを活用して、購入者を魅了し、売上を増やしましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新しいeコマース売り手向けに、HeyGenの直感的なプラットフォームを使用して魅力的な製品ビデオを作成する方法を紹介する1.5分間の簡潔な説明ビデオを制作します。ビジュアルスタイルはクリーンで明るく、ドラッグ＆ドロップエディターインターフェースを明確に示し、音声は落ち着いたガイドのような声で、テンプレート＆シーンライブラリからプロフェッショナルにデザインされたテンプレートを使用してビデオテンプレートをカスタマイズする簡単さを強調します。
コンテンツ制作を拡大しようとしているマーケティングチームやeコマース企業を対象にした、AIビデオメーカー技術の力を製品デモで示す2分間の情報ビデオを開発します。ビジュアルナラティブはモダンで洗練されており、HeyGenのAIアバター機能によってシームレスに製品の利点を紹介するAIアバターをフィーチャーし、AIでコンテンツとメディアを生成するための明確で明瞭な声を提供します。
複数の製品リスティングを担当するeコマースマネージャー向けに、さまざまなプラットフォーム向けのマーケティングビデオメーカー出力を最適化することに焦点を当てた実用的な1分間のチュートリアルビデオをデザインします。ビジュアル実行は直接的で画面録画され、バッチ変換と最適化の重要なステップを強調し、HeyGenのアスペクト比のリサイズ＆エクスポート機能を示し、すべてのソーシャルメディアプラットフォームでビデオが完璧に見えるようにします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして製品のマーケティングビデオの作成を効率化しますか？
HeyGenはAIを活用して製品情報を魅力的なマーケティングビデオに変換することで、マーケットプレイスの売り手向けにビデオ制作を簡素化します。使いやすいインターフェースとプロフェッショナルにデザインされたテンプレートにより、広範な編集スキルがなくても迅速に作成できるため、効率的なAIビデオメーカーとなっています。
HeyGenでは製品ビデオの美観を向上させるためにどのようなカスタマイズオプションがありますか？
HeyGenは、ビデオテンプレートを簡単にカスタマイズできる強力なドラッグ＆ドロップエディターを提供しています。ロゴや色などのブランディング要素を調整し、ナレーションを追加し、アスペクト比のリサイズを利用して、すべてのソーシャルメディアプラットフォームで製品ビデオが洗練されて見えるようにすることができます。
HeyGenは製品画像をさまざまな販売プラットフォーム向けのダイナミックなビデオに変換できますか？
はい、HeyGenは高度な画像からビデオへのAIジェネレーターを備えており、既存の製品画像を迅速にダイナミックでアニメーション化されたビデオに変換できます。この機能により、効率的なマーケットプレイス製品ビデオの生成が可能になり、eコマースの売り手が主要なマーケットプレイス向けに魅力的なコンテンツを作成するのを支援します。
HeyGenはどのようなAI駆動ツールを統合して魅力的なビデオコンテンツを生成しますか？
HeyGenは、AIアバターやスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能などの強力なAI駆動ツールを統合しており、AIを使ってコンテンツとメディアを簡単に生成できます。また、ナレーション生成や自動生成された字幕も利用でき、マーケティングキャンペーンのアクセシビリティと魅力を高めます。