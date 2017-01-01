マーケットプレイス販売者向けビデオジェネレーター：商品ビデオを迅速に作成
魅力的な商品ビデオで売上を加速させましょう。カスタマイズ可能なテンプレートとシーンを活用して、プロフェッショナルなコンテンツを迅速かつ簡単に生成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
eコマース販売者向けに、コンテンツ作成を効率化するAIビデオジェネレーターを紹介する45秒の洗練された情報豊かなマーケティングビデオをデザインしてください。HeyGenの多様な「テンプレートとシーン」を使用して、サービスの主要機能をプロフェッショナルに紹介するために、明るい背景音楽と明確なビジュアルエイドを活用します。
既存の顧客やフォロワーを対象に、特別な期間限定オファーを発表するための60秒のダイナミックで魅力的な短いビデオをソーシャルメディアマーケティング用に制作してください。現代的なビジュアルスタイルは、HeyGenの「AIアバター」を使用して、AI画像をビデオコンテンツに変換し、独占的な取引を熱心に紹介する速いペースのリズムを取り入れます。
ビジネスオーナー向けに、スケーラブルなコンテンツ作成の価値提案を説明する40秒の権威ある簡潔なビデオを開発してください。HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を活用して、主要メッセージを迅速にインパクトのあるマーケティングビデオに変換し、迅速な作成ワークフローの効率を伝えるために洗練されたグラフィックスを備えたクリーンなビジュアルスタイルを特徴とします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはマーケットプレイス販売者が効果的なビデオを作成するのにどのように役立ちますか？
HeyGenは、マーケットプレイス販売者やeコマース販売者を支援するために特別に設計された高度なAIビデオジェネレーターです。高品質なeコマース商品ビデオや魅力的なマーケティングビデオをテキストから直接迅速に作成するワークフローを可能にし、フォトリアリスティックな出力で商品説明を強化します。
HeyGenのAIビデオジェネレーターからどのようなビデオ品質を期待できますか？
HeyGenのAIビデオジェネレーターは、フォトリアリスティックな出力を利用してシネマティック品質のビデオを生成し、洗練されたAIアバターを活用します。私たちのプラットフォームは、あなたのマーケティングビデオやeコマース商品ビデオがプロフェッショナルで、視聴者に非常に魅力的であることを保証します。
HeyGenはソーシャルメディアマーケティングのためのスケーラブルなコンテンツ作成に適していますか？
もちろんです。HeyGenはスケーラブルなコンテンツ作成のために構築されており、ソーシャルメディアマーケティングキャンペーンに最適です。ドラッグアンドドロップエディターと豊富なビデオテンプレートを使用して、オンラインプレゼンスを維持するために多数のマーケティングビデオを効率的に制作できます。
HeyGenは既存の商品画像や説明をビデオに変換できますか？
はい、HeyGenは強力なAI画像からビデオへのジェネレーターとして機能し、静的な商品画像を動的なeコマース商品ビデオに簡単に変換します。さらに、テキストからビジュアルへの機能により、商品説明を直接魅力的なビデオコンテンツに変換し、マーケティングビデオ制作を効率化します。