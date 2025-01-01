マーケットプレイス販売者向けイントロビデオメーカー

テキストからビデオへのスクリプト機能を使用して簡単に作成できる魅力的なイントロビデオで、マーケットプレイスの売上とエンゲージメントを向上させましょう。

215/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
オンラインショップオーナー向けに、商品リストを際立たせるためのダイナミックな45秒のビデオイントロを制作してください。既存のマーケットプレイス販売者でブランドイメージを刷新したい人を対象に、このビデオはカスタマイズを強調します。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを利用して、ユニークなビジュアルアセットと強力なロゴの公開を統合し、洗練されたエネルギッシュなビジュアルスタイルと現代的なバックグラウンドミュージック、製品のハイライトに効果的なサウンドエフェクトを特徴とします。
サンプルプロンプト2
マーケットプレイスでユニークなアイテムを販売する職人やクラフトマン向けに、情報豊かでありながら魅力的な60秒の「私たちについて」イントロビデオを開発してください。真実性を求める顧客を対象に、このビデオはブランドのストーリーを伝えます。HeyGenのボイスオーバー生成を活用して、温かく招かれるナレーションを提供し、柔らかい手作りのビジュアルスタイル、穏やかなアコースティック音楽、スムーズなトランジションでクリエイティブなプロセスとユニークな提供を紹介します。
サンプルプロンプト3
忙しいeコマースベンダー向けに、最新のマーケティングビデオでバイヤーの注意をすばやく引くための簡潔な15秒のイントロビデオを作成してください。このプロンプトは、フラッシュセールや新着商品を宣伝するためのユーザーフレンドリーなイントロメーカーを求める販売者を対象としています。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を利用して、画面上のインパクトのあるテキストを生成し、テンポの速い活気あるビジュアルスタイル、エネルギッシュな電子ビート、大胆で注目を集めるアニメーションを組み合わせて、即座に興味を引きます。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

マーケットプレイス販売者向けイントロビデオメーカーの使い方

マーケットプレイスのリスティングやソーシャルメディア向けにプロフェッショナルで魅力的なイントロビデオを作成します。販売者向けに設計されたユーザーフレンドリーなイントロメーカーでブランド認知を構築しましょう。

1
Step 1
テンプレートを選択
マーケットプレイス販売者向けに特別にデザインされたプロフェッショナルなテンプレートの中から選び、テンプレートとシーンを使用してイントロをスタートさせましょう。
2
Step 2
イントロをカスタマイズ
直感的なドラッグアンドドロップエディターを利用して、テキスト、フォント、色をブランドのアイデンティティに合わせてパーソナライズします。
3
Step 3
ブランド要素を追加
ブランドロゴやその他のアセットをブランディングコントロールを使用して組み込み、注目を集めるロゴの公開とイントロアニメーションを作成します。
4
Step 4
ビデオをエクスポート
高解像度のイントロビデオを簡単にダウンロードし、ソーシャルメディアやマーケティングチャネルでのエンゲージメントを高めるために、アスペクト比のリサイズとエクスポート機能を活用します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客成功事例の紹介

.

説得力のあるAIビデオでポジティブな顧客体験を強調し、信頼を築き、新しいバイヤーをマーケットプレイスストアに引き付けます。

background image

よくある質問

HeyGenのイントロビデオメーカーはどのようにして創造性を解き放つのに役立ちますか？

HeyGenのイントロビデオメーカーは、プロフェッショナルにデザインされたテンプレートと豊富なカスタマイズツールを提供し、ユーザーが創造性を解き放つのを助けます。ダイナミックなイントロアニメーションと魅力的なロゴの公開を簡単に作成し、効果的にオーディエンスを引き付けることができます。

HeyGenを使用してイントロテンプレートをブランドアイデンティティに合わせてカスタマイズできますか？

もちろんです！HeyGenはカスタマイズ可能なテンプレート内で強力なブランディングコントロールを提供します。ブランドロゴをシームレスに統合し、色を調整して、イントロビデオがブランドアイデンティティに完全に一致するようにし、すべてのマーケティングビデオで強力なブランド認知を構築するのに役立ちます。

HeyGenは誰にとっても使いやすいイントロメーカーですか？

HeyGenは、直感的なドラッグアンドドロップエディターを備えた使いやすいイントロメーカーとして設計されています。AIを活用して、高解像度のイントロビデオを効率的に制作できるようにし、すべてのスキルレベルのユーザーにアクセス可能です。

HeyGenのYouTubeイントロメーカーはどのようにしてチャンネルのコンテンツを向上させますか？

HeyGenのYouTubeイントロメーカーは、チャンネルのために一貫してプロフェッショナルで高解像度のイントロビデオを制作する力を与えます。これらの洗練されたイントロは、視聴者に強い第一印象を与え、ウォーターマークなしでより良いエンゲージメントを促進します。