マーケットプレイス概要ビデオジェネレーター：魅力的な製品紹介を作成

マーケットプレイスのリスティング用に驚くべき製品ビデオを即座に生成します。アイデアをビデオに変換するための高度なスクリプトからのテキストビデオ機能を活用してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

ソーシャルメディアマネージャーやマーケティングプロフェッショナル向けに、HeyGenが「マーケティング＆ソーシャルメディアコンテンツの作成」をどのように簡素化するかを示す活気ある45秒のビデオを作成してください。ビジュアルとオーディオスタイルはトレンディでエネルギッシュであり、多様な「AIアバター」が視覚的に豊かな「テンプレート＆シーン」を背景に一口サイズのヒントを提示します。このビデオは、「ソーシャルメディア広告」やその他の魅力的なマーケティングコンテンツの迅速な開発を促すことを目的としています。
コンテンツクリエイター、ブロガー、教育者向けに、既存のテキストコンテンツを魅力的なビデオに変換する力を示す60秒の情報ビデオを制作してください。スタイルは明確でプロフェッショナルで、アニメーションテキストオーバーレイと関連するストック映像を使用し、鮮明な「字幕/キャプション」と「メディアライブラリ/ストックサポート」で強化されています。ナラティブはHeyGenの「テキストからビデオ」機能に焦点を当て、ユーザーが「ブログをビデオに」または「アイデアをビデオに」簡単に変換できることを示します。
「製品発売」の準備をしている製品マネージャーやブランドマーケターを対象にした説得力のある30秒のビデオを開発してください。ビジュアルスタイルはプレミアムでシネマティックであり、カスタマイズ可能な「テンプレート＆シーン」と適応可能な「プラットフォーム対応フォーマット」をすべてインスパイアリングで熱意に満ちた声で紹介します。HeyGenが「シネマティック品質のビデオ」の作成をどのように支援するかを強調し、「アスペクト比のリサイズ＆エクスポート」の便利さを言及し、多様なチャネルに対応することで、ユーザーがブランドメッセージの外観と感触を本当にカスタマイズできるようにします。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

マーケットプレイス概要ビデオジェネレーターの使い方

製品説明やアイデアを迅速に変換し、注目を集め、エンゲージメントを促進するプラットフォーム対応のマーケットプレイス概要ビデオを作成します。

Step 1
スクリプトを作成
マーケットプレイス概要スクリプトを作成または貼り付けて開始します。AIを活用した「スクリプトからのテキストビデオ」機能を利用して、初期のビデオコンテンツを即座に生成します。
Step 2
テンプレートを選択
製品紹介に特化した多様な「ビデオテンプレート」から選択します。「テンプレート＆シーン」は、マーケットプレイス概要のためのプロフェッショナルな基盤を提供します。
Step 3
ビジュアルとナレーションを追加
魅力的なビジュアルとプロフェッショナルなボイスオーバーでビデオを強化します。「AIアバター」を取り入れて、製品情報を動的に提示し、視聴者を引き込む体験を確保します。
Step 4
エクスポートと共有
「プラットフォーム対応フォーマット」にリサイズしてマーケットプレイス概要ビデオを完成させます。「アスペクト比のリサイズ＆エクスポート」を使用して、すべての希望するチャネルでシームレスに共有できるようにビデオを準備します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

製品の成功事例を紹介

AIビデオを活用して、製品が顧客にどのように利益をもたらすかを魅力的に紹介し、信頼を築き、マーケットプレイスでのコンバージョンを促進します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして私のアイデアを魅力的なビデオに変換できますか？

HeyGenは高度なAIを活用して、テキストプロンプトやスクリプトを動的なビデオに変換し、コンテンツ作成を簡単にします。強力なAIモデルと多様なビデオテンプレートを使用して、アイデアを簡単にビデオに変換できます。

HeyGenでブランドのビデオ用にAIアバターを作成およびカスタマイズできますか？

はい、HeyGenでは高度にカスタマイズ可能なデジタルアバターを使用したビデオを生成でき、一貫したフォトリアリスティックなブランドプレゼンスを確保します。アバターの外観を調整し、ブランドコントロールを統合して、生成されたすべてのビデオでユニークなビジュアルアイデンティティを実現できます。

HeyGenでどのような製品ビデオをeコマース向けに生成できますか？

HeyGenは、シンプルなテキスト説明からシネマティック品質の製品ビデオやeコマース製品紹介を生成できます。マーケットプレイスのリスティング、ソーシャルメディア広告、製品ページのために魅力的なコンテンツを簡単に作成し、マーケティング＆ソーシャルメディア戦略を向上させます。

HeyGenはマーケティングとソーシャルメディアのコンテンツ作成をどのように効率化しますか？

HeyGenは強力なAIビデオジェネレーターとして機能し、テキストプロンプトからビデオを迅速に生成することで、コンテンツ作成プロセス全体を効率化します。迅速な作成ワークフローと多様なビデオテンプレートにより、高品質なマーケティングコンテンツやソーシャルメディア広告の制作が迅速かつ効果的になります。