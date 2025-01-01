マーケットプレイスリスティングビデオメーカー: AIビデオで売上を向上

すべてのオンラインマーケットプレイス向けに魅力的な製品紹介ビデオを簡単に作成。AIを活用したスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能で、作成がシンプルかつ迅速に。

232/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
eコマースマネージャーやマーケティングプロフェッショナルを対象にした、迅速なコンテンツ作成を目指す45秒のダイナミックなビデオを開発してください。このビデオは、テンポの速い編集とモダングラフィックスを特徴とし、エネルギッシュなAIボイスオーバーで補完されます。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、さまざまなオンラインマーケットプレイス向けに魅力的なコンテンツを迅速に生成し、製品ビデオメーカーのプロセスを効率化する方法を示してください。
サンプルプロンプト2
インディークリエイターやデジタルアーティストがユニークなプリントや商品を販売するための、魅力的な30秒の製品ビデオを想像してください。ビジュアルプレゼンテーションは鮮やかで視覚的に豊かであり、フレンドリーなAIアバターが視聴者にアイテムの特徴を案内し、柔らかい雰囲気のあるバックグラウンドミュージックが伴います。HeyGenのAIアバターがどのように個人的なタッチを提供し、製品紹介ビデオをどのプラットフォームでも際立たせるかを紹介してください。
サンプルプロンプト3
国際的な販売者や多言語ビジネスがグローバルなリーチを求めるための、1.5分間のオンラインビデオメーカーのデモンストレーションを制作してください。このビデオは、明確でプロフェッショナルなトーンを持ち、アクセス性を確保するために目立つ多言語字幕/キャプションを特徴とし、プロフェッショナルなオンスクリーンテキストと控えめな音響効果を備えています。HeyGenの字幕/キャプション機能が、多様なオーディエンスに魅力的なマーケットプレイスリスティングビデオを届けるための重要なツールであることを強調してください。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

マーケットプレイスリスティングビデオメーカーの使い方

どのオンラインマーケットプレイスでもプロフェッショナルで魅力的な製品紹介ビデオを簡単に作成し、より多くの購入者を引き付け、リスティングのパフォーマンスを向上させます。

1
Step 1
テンプレートを選ぶかスクリプトから始める
製品紹介用にデザインされたさまざまなプロフェッショナルテンプレートから選ぶか、スクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用してビデオコンテンツを簡単に生成します。
2
Step 2
製品アセットを追加
自分の製品画像やビデオをアップロードするか、豊富なメディアライブラリから高品質なストック映像を使用してリスティングを強化します。
3
Step 3
魅力的なナレーションを適用
ボイスオーバー生成機能を利用して、AIボイスを追加し、製品の利点や特徴を明確に説明します。
4
Step 4
リスティングビデオをエクスポート
アスペクト比のリサイズとエクスポート機能を利用して、さまざまなオンラインマーケットプレイス向けにビデオを最適化し、どこでも完璧に見えるようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

製品ビデオ制作を拡大

.

多様な製品ビデオを効率的に大量に作成し、マーケットプレイス全体でより多くの潜在的な購入者にリーチし、エンゲージメントを高めます。

background image

よくある質問

HeyGenはAIでどのようにビデオ作成を簡素化しますか？

HeyGenは、ユーザーがテキストから高品質なビデオを生成できるようにすることで、ビデオ作成を革新します。高度なAIアバターと自然なAIボイスを使用し、強力なテキスト-to-ビデオエンジンと直感的なドラッグ＆ドロップエディターが、全体の制作プロセスを効率化します。

HeyGenを使って製品紹介ビデオをカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは、カスタマイズ可能なテンプレート、ブランディングコントロール、テキストの追加や背景の削除機能を含む、魅力的な製品紹介ビデオを作成するための包括的なツールセットを提供します。また、さまざまなアニメーションやアスペクト比のリサイズを利用して、オンラインマーケットプレイス向けにコンテンツを完璧に仕上げることができます。

HeyGenはどのような技術的なビデオフォーマットと解像度をエクスポートに対応していますか？

HeyGenは、印象的な4K解像度を含む高解像度出力で、さまざまなフォーマットでのビデオエクスポートをサポートしています。プラットフォームは柔軟なアスペクト比のリサイズとエクスポートオプションを提供し、クリエイティブエンジンがどのプラットフォームでも最適化されたビデオフォーマットを生成することを保証します。

HeyGenはマーケットプレイスリスティングビデオのための使いやすいAIビデオエディターですか？

はい、HeyGenは非常に使いやすいオンラインビデオメーカーとして設計されており、魅力的なマーケットプレイスリスティングビデオを作成するのに最適です。直感的なドラッグ＆ドロップエディターと豊富なテンプレートライブラリにより、プロフェッショナルなビデオ作成が誰にでもアクセス可能で、高度なビデオ編集スキルを必要としません。