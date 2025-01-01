AIマーケットプレイスリスティングビデオジェネレーター：魅力的なビデオを作成

スクリプトからのテキストを使用して、商品説明を魅力的なeコマース商品紹介に簡単に変換します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
小規模ビジネスオーナーやマーケティングマネージャーがフラッシュセールを迅速にプロモートするのに最適な、15秒のパンチの効いたソーシャルメディアビデオを作成してください。美的感覚は鮮やかでテンポが速く、エキサイティングでリズミカルなサウンドトラックを使用します。この迅速な商品ビデオ作成は、HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用し、シンプルなテキストを瞬時にダイナミックなビジュアルコンテンツに変換して、効果的な広告を実現します。
サンプルプロンプト2
高級ブランドとその目の肥えた顧客を対象にした、45秒のシネマティッククオリティのビデオをデザインしてください。ビジュアル処理は洗練され、エレガントで上品な外観を求められ、滑らかなオーケストラのバックグラウンドスコアと組み合わせます。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用して、この洗練されたプレゼンテーションを実現し、AIビデオジェネレーターが高級eコマース商品紹介を魅力的かつ印象的に制作することを保証します。
サンプルプロンプト3
忙しいeコマースマネージャー向けに、新しいサブスクリプションサービスの利点を詳述した60秒の情報ビデオを制作してください。ビジュアルはクリーンでプロフェッショナルにし、権威あるがフレンドリーなナレーションを使用します。HeyGenの高度なボイスオーバー生成と字幕/キャプション機能を活用して、複雑な商品説明を明確に伝え、これらのAI生成ビデオをあらゆるプラットフォームで幅広い視聴者にとってアクセスしやすく、理解しやすくします。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

マーケットプレイスリスティングビデオジェネレーターの使い方

AIを使ってプロフェッショナルで魅力的な商品ビデオを簡単に作成し、eコマースリスティングでより多くの顧客を引き付け、売上を向上させます。

1
Step 1
商品詳細を貼り付ける
まず、商品説明またはスクリプトを入力します。スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能が、テキストをダイナミックなビデオコンテンツに変換します。
2
Step 2
ビジュアルを選択する
ブランドや商品に合った「カスタマイズ可能なテンプレート」とシーンの豊富な選択肢から選びます。「テンプレートとシーン」機能が完璧な出発点を提供します。
3
Step 3
プレゼンテーションを強化する
スクリプトに自然な音声のボイスオーバーを生成し、「字幕/キャプション」をシームレスに統合して、商品ビデオを普遍的にアクセス可能で影響力のあるものにします。
4
Step 4
マーケットプレイス統合のためにエクスポートする
完成した「eコマース商品紹介」を「アスペクト比のリサイズとエクスポート」機能を使用して簡単に準備し、どのマーケットプレイスプラットフォームにも最適化されるようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客の声を強調

顧客の成功事例を紹介する説得力のあるAIビデオを開発し、製品の信頼性と信頼性を構築します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてeコマース販売者が魅力的な商品ビデオ紹介を作成するのを支援しますか？

HeyGenは、eコマース販売者が商品紹介のためのシネマティッククオリティのビデオを簡単に作成できる高度なAIビデオジェネレーターを提供します。直感的なプラットフォームを利用して、商品説明を魅力的なAI生成ビデオに変換し、マーケットプレイスリスティングを向上させるのに最適です。

HeyGenはユニークなAI生成ビデオを作成するためにどのようなクリエイティブ機能を提供していますか？

HeyGenの強力なAIビデオジェネレーターは、カスタマイズ可能なテンプレートやリアルなデジタルアバターを含む一連のクリエイティブ機能を提供します。テキストを簡単にビデオに変換し、ブランドのビジョンに合わせたユニークでプロフェッショナルなAI生成ビデオを作成できます。

HeyGenはブランドプロモーションのための魅力的なソーシャルメディアビデオを作成するのに役立ちますか？

はい、HeyGenは、視聴者に響く魅力的なソーシャルメディアビデオを制作するのに理想的なAIビデオジェネレーターです。プラットフォームはブランドキットの統合をサポートしており、AI生成ビデオがすべてのソーシャルプラットフォームで一貫したブランディングを維持することを保証します。

HeyGenがマーケットプレイスリスティングビデオジェネレーターとして効果的な理由は何ですか？

HeyGenは、AI駆動の自動化を提供して商品ビデオ作成を効率化することで、マーケットプレイスリスティングビデオジェネレーターとして優れています。商品説明を迅速にダイナミックでプラットフォーム対応のビデオコンテンツに変換し、eコマースの存在感を大幅に向上させます。