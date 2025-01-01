マーケティングビデオツール: 簡単に素晴らしいビデオを作成

シームレスなビデオ作成でエンゲージメントを高め、HeyGenのAIアバターを活用して、スケールでインパクトのあるパーソナライズされたビデオメッセージを届けましょう。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
小規模ビジネスオーナーや独立系コンテンツクリエイターを対象に、インパクトのあるソーシャルメディアビデオを簡単に生成する方法を示す、45秒の魅力的なプロモーションビデオを開発してください。ビジュアルの美学は明るく、フレンドリーで視覚的にダイナミックであるべきで、多様なアプリケーションシナリオ間のクイックカットを特徴とし、アップビートで現代的なバックグラウンドミュージックトラックをバックにします。AIアバターを利用してメッセージを伝え、コンテンツのパーソナライズの容易さを強調し、さまざまなビデオマーケティングプラットフォームで一貫したブランドメッセージを届けるAIアバターの力を示します。
サンプルプロンプト2
グローバルマーケティングチームやコンテンツマネージャーを対象に、アクセシビリティと広範なリーチを重視したビデオ作成を優先する、洗練された1分間のビデオを制作してください。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルで情報に富み、プラットフォームの多様性を示すためにマルチスクリーンレイアウトを使用し、明確で自信に満ちた声でサポートされます。HeyGenが字幕/キャプションの簡単な追加を可能にし、世界中の多様な視聴者にとってコンテンツがアクセスしやすく効果的であることを強調します。
サンプルプロンプト3
マーケティングアナリストやキャンペーンマネージャー向けに、HeyGenがキャンペーンの展開と最適化を加速する方法を示す、90秒の簡潔な説明ビデオを作成してください。視覚的には、データビジュアライゼーションと洗練されたインターフェースのウォークスルーを組み合わせ、インパクトのあるプロフェッショナルなインストゥルメンタルスコアに設定します。正確で情報に富んだ声が、テンプレートとシーンを活用することで迅速なビデオ作成が簡素化され、データ駆動型の意思決定のためのアジャイルなテストとビデオ分析への深い洞察が可能になることを説明します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

マーケティングビデオツールの使い方

魅力的なマーケティングビデオを簡単に作成し、AIを活用した機能でエンゲージメントを高め、プラットフォーム全体で配信してブランドのリーチを拡大します。

1
Step 1
ビデオの基盤を作成
テンプレートを選択するか、AIアバターを利用してスクリプトからビデオコンテンツを生成し、迅速で効率的なビデオ作成プロセスを確保します。
2
Step 2
パーソナライズされた要素を追加
直感的なエディターでコンテンツをパーソナライズします。ナレーション生成を追加してメッセージを強化し、ブランドアイデンティティに合わせたブランディングコントロールを組み込みます。
3
Step 3
最適なフォーマットを選択
アスペクト比のリサイズでどのプラットフォームにも対応するビデオを調整します。ソーシャルメディアフィード、ウェブサイト、またはメールキャンペーンに合わせて簡単に調整し、どこでも最適な視聴体験を保証します。
4
Step 4
エクスポートしてオーディエンスとエンゲージ
ビデオを完成させ、さまざまなフォーマットでエクスポートします。魅力的なマーケティングコンテンツを共有してリードを引き付け、顧客関係を強化し、マーケティングビデオツールの可能性を最大限に活用します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客成功ストーリービデオ

クライアントの成功を強調する魅力的なビデオ証言を制作し、信頼を築き、新しい見込み客を効果的に引き付けます。

よくある質問

HeyGenはどのようにして高度なAI編集ツールでビデオ作成を簡素化しますか？

HeyGenは高度なAI編集ツールを活用して、テキストスクリプトをプロフェッショナルなマーケティングビデオに変換し、AIアバターと効率的なナレーション生成を利用して、ビデオ作成プロセス全体を効率化します。

HeyGenはマーケティングビデオのブランディングにどのようなカスタマイズオプションを提供しますか？

HeyGenは直感的なドラッグ＆ドロップエディターを通じて、ロゴや色などのブランディングコントロールをビデオテンプレートやシーンに適用できる広範なカスタマイズオプションを提供します。これにより、マーケティングビデオがブランドアイデンティティに完全に一致することを保証します。

HeyGenは高品質のナレーションを生成し、ビデオにアクセシビリティ機能を追加できますか？

もちろんです。HeyGenはナレーション生成に優れており、すべてのコンテンツに対して明確で魅力的なオーディオを制作することができます。また、自動的に字幕やキャプションを追加し、ビデオのアクセシビリティを大幅に向上させ、より広範な視聴者に対応します。

HeyGenは既存のマーケティングテックスタックにシームレスに統合され、パーソナライズされたビデオメッセージを提供できますか？

はい、HeyGenはマーケティングテックスタックにスムーズに統合されるように設計されており、企業がスケールでパーソナライズされたビデオメッセージを作成して送信することを可能にします。この機能は、顧客関係を強化し、リードキャプチャ戦略を最適化するのに役立ちます。