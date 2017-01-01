マーケティングビデオメーカー: 魅力的なコンテンツを迅速に作成
ドラッグ＆ドロップエディターを使用して、ソーシャルメディア向けの素晴らしいマーケティングビデオを簡単に作成し、ブランドを強化しましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
デジタルマーケターがキャンペーンの存在感を高めることを目指した、45秒の魅力的なプロモビデオをソーシャルメディア向けに開発してください。AIアバターが重要なメッセージを伝えるダイナミックで視覚的に魅力的なスタイルを採用し、プロフェッショナルでありながら親しみやすい音声トラックでサポートします。
一貫したブランドイメージでマーケティングビデオコンテンツを作成する方法を示す60秒のマーケティングビデオを制作してください。このビデオは、ブランドアイデンティティに焦点を当てたマーケティングチームや大企業をターゲットにしています。視覚と音声のスタイルは洗練され、企業的で権威あるものであり、スクリプトからのテキストをビデオに変換することで、すべてのコンテンツでブランドメッセージの正確性を確保します。
起業家向けに、さまざまなマーケティングビデオを迅速かつ高品質で制作するスピードと品質を強調する30秒のインスパイアリングなマーケティングビデオを作成してください。視覚スタイルはテンポが速くエネルギッシュであり、力強いナレーション生成と共に高揚感のあるバックグラウンドトラックを組み合わせます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてマーケティングビデオの作成プロセスを簡素化しますか？
HeyGenは直感的なマーケティングビデオメーカーとして、驚くほど簡単にマーケティングビデオを作成できるようにします。幅広いビデオテンプレートとAIアバターを活用して、高品質なコンテンツを迅速に制作できます。
HeyGenは私のビジネスがプロフェッショナルなビデオ広告を制作するのに役立ちますか？
はい、HeyGenはさまざまなプラットフォーム向けにプロフェッショナルなビデオ広告やプロモビデオを制作する力を提供します。ブランド管理機能やストック素材を含むメディアライブラリへのアクセスにより、すべてのコンテンツで一貫したブランドイメージを確保します。
HeyGenはビデオ作成においてどのようなAI機能を提供していますか？
HeyGenは、ワークフローを効率化するための高度なAI編集を組み込んでおり、テキストをビデオに変換する機能やAI音声生成を含んでいます。これにより、動的なアニメーションビデオコンテンツを効率的に作成できます。
HeyGenはソーシャルメディアの存在感を高めたい小規模ビジネスに適していますか？
もちろんです。HeyGenは、ソーシャルメディアのエンゲージメントを高めたい小規模ビジネスに最適なソリューションです。使いやすいドラッグ＆ドロップエディターとアスペクト比のリサイズ機能により、どのプラットフォームでも魅力的なコンテンツを簡単に制作できます。