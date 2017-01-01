究極のマーケティングビデオジェネレーター
数分で高インパクトのマーケティングビデオを生成します。テンプレートとシーンを活用して、観客を魅了し、結果を促進します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
デジタルマーケターを対象にしたプラットフォームエンゲージメントを高めるための30秒のソーシャルメディア広告を開発しましょう。このビデオはテンポが速く、鮮やかな色彩で視覚的に印象的であり、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使用してモバイル視聴に最適化され、カスタムAIアバターが簡潔で説得力のあるメッセージを届けるAIマーケティングビデオを作成します。
潜在的なクライアントとの信頼を築くために設計された60秒の顧客の声を紹介するビデオを作成しましょう。ビジュアルスタイルは温かく招かれるようなもので、視聴者に直接語りかける本物のカスタムAIアバターを紹介し、HeyGenのナレーション生成を通じて生成された親しみやすく信頼性のあるナレーションでサポートされ、効果的なマーケティングビデオジェネレーターとして機能します。
新しいユーザーが迅速にオンボーディングできるように、新しいソフトウェア機能を示す90秒の明確なハウツービデオを制作しましょう。ビジュアルスタイルは指導的で、正確なスクリーンキャプチャと強調された機能を備え、HeyGenの字幕/キャプションを活用してアクセシビリティを向上させ、メディアライブラリ/ストックサポートを活用して全体的なビデオエディター体験を向上させます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なマーケティングビデオの作成を可能にしますか？
HeyGenは、AIアバターと高度なテキストからビデオへの技術を使用して、テキストをダイナミックなビジュアルに変換することで、高インパクトのマーケティングビデオを作成する力を与えます。私たちのプラットフォームは、観客を魅了するパーソナライズされたビデオを可能にし、HeyGenを強力なAIマーケティングビデオジェネレーターにします。
HeyGenで自分のブランドの特定のアセットを使ってマーケティングビデオをカスタマイズできますか？
はい、HeyGenは広範なカスタマイズオプションを提供しており、ロゴや色などのブランドアセットを簡単にマーケティングビデオに統合できます。これにより、すべてのビデオがブランドのアイデンティティとスタイルに完全に一致します。
HeyGenは効率的なマーケティングビデオ制作のためにどのようなAIツールを提供していますか？
HeyGenは高度なAIビデオエディターとして機能し、AIスクリプト生成、リアルなAIアバター、テキストから音声へのナレーションなどの機能を提供します。これらのAI駆動ツールは、プロフェッショナルなマーケティングビデオの作成プロセスを簡素化し、加速します。
HeyGenはソーシャルメディアビデオを作成するためのユーザーフレンドリーなプラットフォームですか？
もちろんです。HeyGenは直感的なドラッグ＆ドロップエディターと豊富なテンプレートを備えており、魅力的なソーシャルメディアビデオを迅速に制作するのが非常に簡単です。さまざまなプラットフォーム向けにコンテンツを簡単に作成し、適応させることができます。