マーケティングビデオアカデミー：今すぐビデオマーケティングをマスター
HeyGenのAIアバターを使用して、デジタルマーケティングスキルを向上させ、魅力的なコンテンツを簡単に作成する包括的なビデオマーケティングコース。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
コンテンツクリエイターやインディーフィルムメーカーを対象にした30秒のインスピレーションを与える動画を開発し、プロフェッショナルなビデオ制作の簡略化されたプロセスを示します。クリエイティブでテンポの速いビジュアルスタイルを採用し、クイックカットとアンビエントミュージックを使用し、自然で魅力的な声を使います。HeyGenのAIアバターが俳優を必要とせずに多様なキャラクターを生き生きとさせ、彼らのクリエイティブなビジョンを変える方法を強調してください。
マーケティングプロフェッショナルやブランドマネージャー向けに60秒のプロフェッショナルな動画を制作し、戦略的なビデオ広告がブランド認知を大幅に向上させる方法を示します。ビジュアルとオーディオスタイルは洗練されており、洗練されたインストゥルメンタルミュージックと権威ある声を使用します。HeyGenのスクリプトからのテキストからビデオへの機能を使用して、スクリプトを直接洗練されたビデオに変換し、クリエイティブプロセスを簡素化する力を示します。
学生やキャリアチェンジャー向けに設計された教育的で親しみやすい30秒の動画を作成し、デジタルマーケティング戦略を習得するためのアクセス可能なマーケティングコースを宣伝します。ビジュアルの美学はクリーンでわかりやすく、モチベーショナルなバックグラウンドミュージックと温かく招待的な声を組み合わせます。HeyGenのナレーション生成がどのようにして高品質のナレーションを教育コンテンツに簡単に追加できるかを紹介します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして私のビデオマーケティングを強化できますか？
HeyGenはコンテンツクリエイターが魅力的なマーケティングビデオを迅速かつ大規模に制作することを可能にします。高度なAIアバターとテキストからビデオへの機能により、ブランド認知を高め、全体的なビデオマーケティング戦略を効率化します。
HeyGenの効率的なビデオ制作へのアプローチは何ですか？
HeyGenはクリエイティブブリーフやビデオスクリプトをプロフェッショナルなビデオに変換する明確なステップバイステップのシステムで、ビデオ制作のワークフロー全体を簡素化します。これにより、複雑なプリプロダクション段階を最小限に抑え、コンテンツ制作を加速します。
HeyGenは企業向けのビデオ制作要件をサポートできますか？
もちろんです。HeyGenは企業向けビデオ制作に最適で、洗練されたAIアバターと強力なブランディングコントロールを提供し、一貫性を確保します。これにより、企業はブランドを真に表現する高品質なデジタルマーケティングコンテンツを作成できます。
HeyGenはアジャイルなビデオ広告キャンペーンを促進しますか？
はい、HeyGenはアスペクト比のリサイズ、ナレーション生成、自動字幕/キャプションなどの機能を提供することで、ビデオ広告を大幅に強化します。これにより、マーケティングビデオがさまざまなプラットフォームに最適化され、広範な編集を必要とせずにリーチとインパクトを最大化します。