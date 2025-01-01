マーケティングチュートリアルビデオ：デジタルマーケティングを素早く学ぶ

ビデオチュートリアルでデジタルマーケティングを素早くマスターしましょう。HeyGenの強力なAIアバターを使用して、魅力的なコンテンツを簡単に作成できます。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
起業家がオンラインチャネルを効果的に活用するためのソーシャルメディアマーケティングの基本を探る45秒のビデオマーケティングチュートリアルをデザインしてください。このビデオはダイナミックで視覚的に豊かであり、HeyGenのスクリプトからのテキストからビデオへの機能を利用してシーンを迅速に生成し、オンラインプレゼンスを向上させる方法についてのアップビートで注目を集めるプレゼンテーションを提供するためにさまざまなストックメディアを統合します。
サンプルプロンプト2
SEOの基本についての30秒のデジタルマーケティングビデオチュートリアルを制作し、ウェブサイトの基本を理解しようとしている初心者を対象にします。この簡潔なガイドは、HeyGenのテンプレートとシーンを使用して構造化された外観を持ち、自動生成された字幕/キャプションを含めて最大限の明確さを確保し、検索エンジン最適化を説明する明確で理解しやすいビジュアルで提示されます。
サンプルプロンプト3
コンバージョン最適化に焦点を当てたマーケティングプロフェッショナル向けに、効果的なメールマーケティングのクイックヒントを提供する60秒のマーケティングチュートリアルビデオを開発してください。このビデオは、モダンでクリスプなビジュアルスタイルを採用し、会話調のトーンを持ち、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを活用してマルチプラットフォーム対応を実現し、主要なメール戦略のニュアンスのある配信のための高度なボイスオーバー生成を行います。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

マーケティングチュートリアルビデオの仕組み

HeyGenの直感的なプラットフォームを使用して、オーディエンスを教育し、専門知識を示す魅力的なデジタルマーケティングビデオチュートリアルを簡単に制作できます。

1
Step 1
スクリプトとシーンを作成
マーケティングチュートリアルビデオのスクリプトを作成することから始めます。HeyGenの「テンプレートとシーン」を利用して、コンテンツを簡単に構造化し、デジタルマーケティングレッスンのビジュアル基盤を設定します。
2
Step 2
AIプレゼンターを選択
多様な「AIアバター」から選択して、ビデオマーケティングコンテンツをプレゼンテーションします。彼らのリアルな表情と自然な動きがオーディエンスを魅了し、メッセージを効果的に伝えます。
3
Step 3
プロフェッショナルなブランディングとアセットを適用
カスタム「ブランドコントロール」を使用して、ロゴやブランドカラーなどでチュートリアルを強化します。メディアライブラリからサポートビジュアルを統合して、ソーシャルメディアマーケティングレッスンを際立たせ、一貫性を維持します。
4
Step 4
チュートリアルをエクスポートして共有
「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を使用して、さまざまなプラットフォームに最適化することで、デジタルマーケティングチュートリアルを最終化します。プロフェッショナルなビデオがオーディエンスを教育し、魅了する準備が整いました。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

デジタルマーケティングコースを開発

包括的なデジタルマーケティングビデオチュートリアルやコースを作成し、専門的なコンテンツでより多くの学習者にグローバルにリーチします。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてデジタルマーケティングビデオチュートリアルを強化できますか？

HeyGenは、リアルなAIアバターとスクリプトからのテキストからビデオへの変換を使用して、魅力的なデジタルマーケティングビデオチュートリアルを作成する力を提供します。これにより、制作プロセスが効率化され、さまざまなオンラインチャネルで貴重な洞察を迅速に共有できます。

HeyGenがビデオマーケティング戦略に理想的な理由は何ですか？

HeyGenは、マーケティングチュートリアルビデオからプロモーションコンテンツまで、すべてのビデオマーケティングニーズに対応する強力なプラットフォームを提供します。カスタマイズ可能なテンプレートを利用し、ブランドコントロールを統合し、異なるプラットフォームに合わせてビデオを簡単にリサイズすることで、メッセージが効果的に広範なオーディエンスに届くようにします。

HeyGenはデジタルマーケティングトピックの教育ビデオチュートリアルの作成を簡素化できますか？

はい、HeyGenはSEOやソーシャルメディアマーケティングなどのデジタルマーケティングトピックを学ぶための教育ビデオチュートリアルの制作プロセスを大幅に簡素化します。詳細なスクリプトをAIボイスと自動字幕でプロフェッショナルなビデオに変換し、複雑な概念をオーディエンスにとって理解しやすくします。

HeyGenはさまざまなマーケティングビデオコンテンツでブランドの一貫性をどのように維持しますか？

HeyGenは、ロゴやブランドカラーをすべてのデジタルマーケティングビデオに直接統合できる重要なブランドコントロールを提供します。これにより、すべてのビデオマーケティングコンテンツで一貫したビジュアルアイデンティティが確保され、市場でのブランドの存在感が強化されます。