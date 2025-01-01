魅力的なコンテンツのためのマーケティングトレーニングビデオメーカー
AIアバターを使用して魅力的なトレーニングおよびマーケティングビデオを簡単に作成し、エンゲージメントを高め、時間を節約します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
ビジネストレーナーや教育者を対象にした90秒の指導ビデオを作成し、トレーニングビデオを強化するAIアバターの力を示します。このビデオは、魅力的でキャラクター駆動のビジュアルスタイルを採用し、さまざまな表情豊かなAIアバターが重要なコンセプトを提示する様子を紹介します。音声は親しみやすく指導的なトーンを維持し、カスタムAIアバター機能がどのように学習をよりインタラクティブにし、参加者に個別化された体験を提供するかを示します。
小規模ビジネスオーナーやデジタルマーケターを対象にした45秒のプロモーションビデオを制作し、HeyGenがマーケティングビデオメーカーとしての頼れる存在であることを強調します。ビジュアルスタイルはダイナミックでテンポが速く、多様なストックアセットやシーンを素早く切り替えて多様性を伝えます。活気に満ちたエネルギッシュなバックグラウンドミュージックが、メディアライブラリ/ストックサポートを使用して魅力的なビジュアルを見つけて統合する簡単さを強調するナレーションを伴います。
マーケティングチームやアクセシビリティ推進者向けに、すべてのマーケティングトレーニングビデオに字幕を効果的に使用する方法を詳述した2分間の技術的なウォークスルービデオをデザインします。ビジュアルプレゼンテーションは非常に情報豊かで、HeyGen内の自動字幕機能とカスタマイズオプションを強調する明確な画面キャプチャセグメントを含めます。音声は詳細で説明的なナレーションで、字幕/キャプションプロセスをユーザーに案内し、すべてのコンテンツがより広い視聴者にとってアクセス可能で魅力的であることを保証します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはAIを使ってどのように技術的なビデオ作成を簡素化しますか？
HeyGenは、AIテキスト読み上げによるリアルなナレーションやカスタムAIアバターの生成を含む高度なAIビデオメーカー技術を活用して、技術的なビデオ作成を簡素化します。これにより、複雑な編集スキルがなくても高品質なコンテンツを効率的に制作できます。
HeyGenは簡単なビデオ編集のためにどのようなツールを提供していますか？
HeyGenは直感的なドラッグ＆ドロップエディターと豊富なテンプレートやストックアセットのライブラリを提供し、誰でも簡単にビデオを作成できるようにします。このプラットフォームは、プロフェッショナルなマーケティングビデオやトレーニングビデオを迅速に作成するのに最適です。
HeyGenはビデオのアクセシビリティと明瞭さを向上させることができますか？
もちろんです。HeyGenは自動字幕機能を備えており、強力なナレーション機能を提供することで、コンテンツをより広い視聴者に理解しやすくします。また、画面録画を組み込んで技術的なプロセスを効果的に示すこともできます。
HeyGenはどのような種類のマーケティングビデオに最適ですか？
HeyGenは、魅力的な説明ビデオ、ダイナミックなプロモーションビデオ、情報豊かなソーシャルメディアビデオなど、さまざまなマーケティングビデオを制作するための包括的なビデオ作成プラットフォームとして機能します。多様なビジネスニーズに対応する強力なマーケティングビデオメーカーです。