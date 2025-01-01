新しいマーケティングトレーニングビデオメーカーのユーザー向けに、1分間のビデオガイドを作成し、書かれたスクリプトを効率的にフルビデオに変換する方法を示します。対象は、コンテンツ作成を効率化したいマーケティングの専門家です。ビジュアルはクリーンでチュートリアルのようなスタイルで、ユーザーインターフェースの明確なハイライトを含めます。音声は、スクリプトからビデオへのプロセスを案内する簡潔でプロフェッショナルなナレーションで、時間節約の利点を強調します。

