マーケティングプレゼンテーションビデオジェネレーター: 魅力的なビデオを迅速に作成

プロフェッショナルなAIアバターでマーケティングメッセージを魅力的なビデオに変換し、観客を引きつけます。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
ソーシャルメディアマーケター向けに、30秒の簡潔なAIビデオをデザインし、迅速なマーケティングのヒントやトリックを提供します。このビデオは、速いペースで視覚的に魅力的なスタイルで、動的なオンスクリーンテキストを使用し、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、彼らのアイデアを効果的に魅力的なビデオコンテンツに変換します。
サンプルプロンプト2
複雑なソフトウェア機能やアップデートを説明することを目指した、テック企業向けの60秒の情報ビデオを制作してください。美的感覚はクリーンでプロフェッショナルであり、AIアバターが情報を明確で権威あるトーンで提示し、HeyGenのAIアバターがどのようにして魅力的なトーキングヘッドプレゼンテーションを作成するかを示します。
サンプルプロンプト3
eコマースブランド向けに、フラッシュセールや期間限定オファーを発表する20秒の活気あるプロモーションビデオを作成してください。このマーケティングビデオは、エネルギッシュで目を引くもので、パンチの効いた音楽トラックと強力なコールトゥアクションを備え、HeyGenのボイスオーバー生成がどのようにして彼らのビデオに即座にプロフェッショナルなナレーションを追加し、販売キャンペーンを強化するかを強調します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

マーケティングプレゼンテーションビデオジェネレーターの使い方

直感的なAIビデオジェネレーターで、マーケティングのアイデアを魅力的なビデオプレゼンテーションに簡単に変換し、スピードとインパクトを実現します。

Step 1
テンプレートを選ぶか新規作成を開始
プロフェッショナルなテンプレートから選ぶか、白紙のキャンバスから始めて、マーケティングプレゼンテーションを一から作成します。
Step 2
スクリプトとAIアバターを追加
スクリプトを貼り付けてリアルなAIナレーションを生成し、カスタマイズ可能なAIアバターを統合して、メッセージをインパクトと個性を持って伝えます。
Step 3
ストックメディアとブランディングでカスタマイズ
広範なメディアライブラリを閲覧して関連するストック写真やビデオを追加し、ブランドの独自の色やロゴを適用して一貫性のあるプロフェッショナルな外観を実現します。
Step 4
プロフェッショナルなビデオをエクスポート
マーケティングビデオプレゼンテーションを完成させ、希望のフォーマットとアスペクト比でエクスポートし、すべてのプラットフォームで共有する準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客成功事例を紹介

顧客の声やケーススタディを強調する強力なAIビデオを開発し、信頼を築き、製品の価値を示します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてマーケティングプレゼンテーションのビデオ作成を簡素化しますか？

HeyGenは、直感的なドラッグ＆ドロップエディターと幅広いカスタマイズ可能なテンプレートを提供することで、プロフェッショナルなマーケティングプレゼンテーションビデオの作成プロセスを簡素化します。このAIビデオジェネレーターは、ユーザーが広範なビデオ編集経験がなくても、効率的に魅力的なコンテンツを制作できるようにします。

HeyGenはプロフェッショナルなビデオのためにどのようなクリエイティブ機能を提供しますか？

HeyGenは、ユーザーが簡単にプロフェッショナルなビデオを作成できるようにする強力なクリエイティブ機能を提供します。アニメーション、トランジション、包括的なストックメディアライブラリを活用して、ビデオコンテンツを強化し、高品質な仕上がりを実現します。これは優れたAIビデオメーカーです。

HeyGenのAIを使用してテキストからビデオを生成できますか？

はい、HeyGenの強力なAIビデオジェネレーターを使用すると、テキストを簡単に魅力的なビデオに変換できます。スクリプトを入力するだけで、HeyGenはAIのテキスト読み上げ機能を使用して魅力的なナレーションとビジュアルを作成し、コンテンツ作成プロセスを効率化します。

HeyGenは多様なビデオコンテンツのためにAIアバターをサポートしていますか？

もちろんです。HeyGenは、マーケティングビデオやプレゼンテーションを含む多様なビデオコンテンツのために、リアルなAIアバターを提供しています。これらのトーキングヘッドアバターは、スクリプトを生き生きとさせ、視聴者にとってよりダイナミックで魅力的なビデオを作成します。