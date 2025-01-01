ビジネス成長のためのマーケティングパスウェイビデオメーカー
強力なスクリプトからのテキストビデオ機能を活用し、リード生成を促進し、高性能なビデオ広告を作成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
マーケティングマネージャーをターゲットにした30秒のプロモーションビデオを開発し、効率的なビデオ作成がソーシャルメディアでのリード生成をどのように促進するかを示します。ビジュアルとオーディオのスタイルは、エネルギッシュでテンポが速く、モダンであり、アップビートなバックグラウンドミュージックで補完されます。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用して迅速な開発を行い、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームに合わせてコンテンツを完璧に調整するためのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を利用します。
プロダクトマネージャー向けに特化した90秒のビデオを制作し、「顧客成功ストーリー」をインパクトのあるプロモーション作品に変えます。ビジュアルとオーディオのスタイルは、信頼性がありプロフェッショナルであり、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して一貫したメッセージングと明確で人間らしいAIの声を確保します。包括的な字幕/キャプションを含めて、視聴者のアクセシビリティと情報保持を向上させます。
デジタル広告主とコンテンツクリエイター向けに1分間のビデオ広告をデザインし、すぐに利用可能な「マーケティングビデオテンプレート」が高性能なビデオ広告の作成をどのように促進するかを強調します。ビジュアルとオーディオのスタイルは、ダイナミックで説得力があり、強力な行動喚起と多様なビジュアルを特徴とします。HeyGenの包括的なメディアライブラリ/ストックサポートを統合して説得力のあるイメージを提供し、迅速でプロフェッショナルな出力のために多様なテンプレートとシーンを活用してインパクトを最大化します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにビデオ作成プロセスを簡素化しますか？
HeyGenは直感的なドラッグ＆ドロップエディターを備えており、ユーザーがスクリプトをプロフェッショナルなマーケティングビデオに簡単に変換できるようにします。この効率化されたプロセスにより、コンセプトから最終エクスポートまで、誰でも高品質なビデオ制作が可能になります。
HeyGenは自動的に字幕とリアルな声を生成できますか？
はい、HeyGenは自動字幕/キャプション生成と自然な音声のボイスオーバー生成のための高度なテキスト読み上げ機能を提供します。また、AIアバターを統合してメッセージを伝えることができ、魅力的でアクセスしやすいコンテンツを確保します。
HeyGenでどのような種類のマーケティングビデオを作成できますか？
HeyGenを使用すると、プロモーションビデオ、説明ビデオ、ソーシャルメディアビデオなど、さまざまなマーケティングビデオを制作できます。豊富なマーケティングビデオテンプレートライブラリと強力なAIビデオメーカー機能により、迅速に開始できます。
HeyGenはカスタムブランディングと異なるビデオフォーマットをサポートしていますか？
もちろんです。HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、ロゴやブランドカラーをビデオにシームレスに統合できます。さらに、豊富なストックアセットライブラリを利用し、さまざまなプラットフォームに合わせてアスペクト比のリサイズを簡単に調整し、高性能なビデオ広告をエクスポートできます。