企業のマーケティングチーム向けに、先進的なAIビデオ編集ツールを活用するための90秒の指導ビデオを作成してください。このビデオは、洗練された企業向けのビジュアルスタイルを採用し、複雑なデータビジュアライゼーションとUI要素を紹介し、プロフェッショナルで明瞭なAIナレーションを添えます。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能がコンテンツ作成をどのように効率化するかを強調し、AIアバターが最大のインパクトを与えるために重要な統計を提示します。

