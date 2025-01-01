ビジネス成長のためのマーケティング概要ビデオジェネレーター

事前にデザインされたビデオテンプレートとシーンを使用して、魅力的なマーケティング概要を簡単に作成し、ビデオ作成プロセスをスピードアップします。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
ソーシャルメディアマーケターやコンテンツクリエーターを対象にした45秒のダイナミックな動画で、HeyGenの豊富なビデオテンプレートがブランディングの取り組みを加速させる方法を示します。視覚的に魅力的でモダンな美学を持ち、クイックカット、鮮やかな色彩、エネルギッシュなバックグラウンドトラックが特徴で、フレンドリーなAIボイスが、事前に作成されたテンプレートとシーンをカスタマイズして一貫したブランドメッセージを伝える力を示します。
サンプルプロンプト2
企業トレーナーやeラーニング開発者向けに、HeyGenのAIアバターがトレーニングモジュールを提供する際の有用性を示す90秒の包括的な動画を制作します。ビジュアルとオーディオスタイルは非常にプロフェッショナルで魅力的であり、アバターのカスタマイズの明確で構造化されたデモンストレーション、複雑なトピックをナレーションする権威あるAIボイス、そして学習の保持とエンゲージメントを向上させるHeyGenのAIアバターの強調を含む微妙なバックグラウンドミュージックを特徴とします。
サンプルプロンプト3
デジタルマーケターや小規模ビジネスオーナー向けに、HeyGenの多用途性を強調した30秒のスナッピーな動画を生成し、複数のプラットフォームでの迅速なビデオ作成に焦点を当てます。この動画は、モダンなモーショングラフィックスを備えた速いペースで活気のあるビジュアルスタイルを採用し、キャッチーなジングルと魅力的なAIボイスを特徴とし、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使用して、さまざまなアスペクト比にコンテンツを適応させる簡単さを明示的に示し、ソーシャルメディアキャンペーンに最適です。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

マーケティング概要ビデオジェネレーターの使い方

AIを活用してプロフェッショナルなマーケティング概要ビデオを迅速に作成し、コンテンツ制作を効率化し、ブランドメッセージを効果的に強化します。

1
Step 1
スクリプトを作成
マーケティング概要のテキストを貼り付けます。当プラットフォームのスクリプトからのテキストビデオ機能が、あなたのコンテンツを視覚的なストーリーに簡単に変換します。
2
Step 2
ビジュアルとアバターを選択
プロフェッショナルなビデオテンプレートの豊富な選択肢から、マーケティング概要に最適な外観と雰囲気を確立します。
3
Step 3
ブランディングとボイスを追加
ブランディングコントロールを利用して、会社のロゴやカスタムカラーを組み込むことで、ビデオのプロフェッショナリズムを向上させます。
4
Step 4
配信用にエクスポート
アスペクト比のリサイズとエクスポートのオプションを使用して、高品質のビデオを最終化し、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームにシームレスに準備します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客成功事例を強調

信頼を築き、価値を示し、ブランドの信頼性を強化するインパクトのある顧客の声のビデオを作成します。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてテキストからAIビデオ作成を簡素化しますか？

HeyGenは、ユーザーがスクリプトを魅力的なAIビデオに簡単に変換できるようにします。高度なテキストからビデオへのAI技術により、リアルなAIアバターを生成し、自然なボイスオーバーを合成し、ビデオ制作プロセス全体を効率的に簡素化します。

HeyGenで生成されたビデオに自分のブランドのアイデンティティを統合できますか？

もちろんです。HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、ロゴ、特定のブランドカラー、カスタムフォントを組み込むことができます。これにより、すべてのAIビデオが一貫したプロフェッショナルなブランドプレゼンスを維持し、ビジネスマーケティングに貢献します。

HeyGenをビデオマーケティングの効率的なAIツールにする特徴は何ですか？

HeyGenは、カスタマイズ可能なビデオテンプレート、AIボイスジェネレーター、広範なメディアライブラリを含む強力な機能群で効率を向上させます。これらのツールにより、複雑なビデオ編集なしでマーケティング概要ビデオやさまざまなAIビデオを迅速に作成できます。

HeyGenのAIアバターとボイス生成技術はどのように機能しますか？

HeyGenは最先端のAI技術を利用して、自然な表情とジェスチャーでスクリプトを伝えるリアルなAIアバターを作成します。高度なAIボイス生成と組み合わせることで、シームレスなテキストからビデオへの制作が可能になり、プロフェッショナルなビデオ作成が誰にでもアクセス可能になります。