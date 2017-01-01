マーケティングファネルビデオメーカー: コンバージョンを促進

スクリプトからプロフェッショナルなマーケティングビデオを瞬時に作成し、顧客の旅を最適化し、コンバージョン率を向上させましょう。

小規模ビジネスオーナーやマーケティングマネージャーを対象にした1分間の説明動画を作成し、HeyGenのようなAIビデオエディターがどのようにしてマーケティングファネルの各段階で魅力的なコンテンツの作成を効率化するかを示します。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナル、かつモダンで、ダイナミックなグラフィックとポジティブでアップビートなバックグラウンドトラックを使用します。動画は特にAIアバターの力を強調し、従来の撮影を必要とせずに明確で一貫したメッセージを届けることで、先進的なビデオマーケティングを可能にします。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
コンテンツクリエイターやオンライン教育者を対象にした1.5分間のチュートリアルスタイルの動画を開発し、書かれたコンテンツを魅力的なビジュアルストーリーに変換するシームレスなプロセスを示します。明確なオンスクリーンテキストオーバーレイと親しみやすく明瞭なナレーションを用いた魅力的で情報豊かなビジュアルスタイルを採用します。この動画はHeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を紹介し、スクリプトがどのようにして様々なソーシャルメディアプラットフォームで共有可能な動画に迅速に変わるかを強調し、オーディエンスのエンゲージメントと知識の伝達を向上させます。
サンプルプロンプト2
デジタルマーケティングエージェンシーや企業のトレーニング部門向けに洗練された2分間の企業デモンストレーション動画を作成し、すべてのビデオ資産で強力なカスタムブランディングを維持することに焦点を当てます。ビジュアルとオーディオスタイルは洗練されており、プロフェッショナルで信頼を与えるもので、一貫したブランドカラーと真剣でありながらモチベーションを高めるトーンを取り入れます。この動画はHeyGenの多様なテンプレートとシーンがどのようにカスタマイズされ、ユニークなブランドアイデンティティを反映し、すべてのプロモーションビデオとトレーニングモジュールが企業のガイドラインに完全に一致し、コンバージョン率を向上させるかを示します。
サンプルプロンプト3
プロダクトマネージャーやeコマースビジネスを対象にしたエネルギッシュな1分間のプロモーション動画を制作し、製品スポットライトや機能発表の作成のスピードと品質を強調します。ビジュアルの美学はモダンでダイナミック、かつアクション指向で、鮮明な製品ショットとアップビートでプロフェッショナルなナレーションを特徴とします。この動画はHeyGenのナレーション生成がどのようにして高品質なナレーションを動画に簡単に追加し、生の映像や静止画像を魅力的なマーケティングファネルビデオメーカーコンテンツに変えるかを示します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

マーケティングファネルビデオメーカーの使い方

魅力的なビデオで顧客の旅を効率化します。直感的なプラットフォームでマーケティングファネルの各段階に影響力のあるコンテンツを作成しましょう。

1
Step 1
スクリプトを作成
まず、ビデオスクリプトを作成します。当プラットフォームは、先進的な「テキスト-to-ビデオ」機能を使用して、テキストを魅力的なビデオコンテンツに変換し、注目を集めます。
2
Step 2
ビジュアルを選択
多様な「AIアバター」から選択し、スクリプトを届けることで、視聴者のエンゲージメントとパーソナライゼーションを向上させます。
3
Step 3
カスタムブランディングを適用
カスタムロゴ、カラー、バックグラウンドミュージックなどの「ブランディングコントロール」を適用して、すべてのビデオで一貫性を保ち、ブランドの存在感を強化します。
4
Step 4
エクスポートと共有
ビデオを完成させ、「アスペクト比のリサイズ」オプションでエクスポートし、すべての「ソーシャルメディアプラットフォーム」とマーケティングチャネルでシームレスに展開できるようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客成功事例を紹介

AIビデオを活用して強力な顧客の声を簡単に作成し、信頼を築き、見込み客を顧客の旅に導きます。

よくある質問

HeyGenはどのようにAIを使ってマーケティングビデオを作成しますか？

HeyGenは高度なAIアバターとテキスト-to-ビデオ機能を活用して、スクリプトを魅力的なマーケティングコンテンツに変換します。このAIビデオエディターは、複雑な機材や高度な編集スキルを必要とせずにプロフェッショナルなビデオの制作を簡素化します。

HeyGenはマーケティングファネルのビデオ作成プロセスを簡素化できますか？

もちろんです。HeyGenはユーザーフレンドリーなドラッグ＆ドロップエディターと豊富なテンプレートを備え、マーケティングファネルの各段階でのビデオ作成を効率化します。このビデオ作成ソフトウェアは、企業が高品質な説明ビデオやプロモーションビデオを効率的に制作することを可能にします。

HeyGenはビデオマーケティングコンテンツにどのようなブランディングコントロールを提供しますか？

HeyGenは強力なカスタムブランディングオプションを提供し、ロゴ、ブランドカラー、フォントを直接ビデオマーケティング資産に組み込むことができます。これにより、すべてのプロモーションビデオキャンペーンで一貫性が保たれ、ブランド認知が強化されます。

HeyGenのビデオはどのようにして異なるソーシャルメディアプラットフォームに最適化できますか？

HeyGenはさまざまなアスペクト比にビデオを簡単にリサイズでき、異なるソーシャルメディアプラットフォームでの最適な表示を保証します。また、最終的なビデオを複数のフォーマットでエクスポートし、Instagram、TikTok、YouTubeなどのチャンネルで即座に使用できるようにします。