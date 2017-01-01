小規模ビジネスオーナーやマーケティングマネージャーを対象にした1分間の説明動画を作成し、HeyGenのようなAIビデオエディターがどのようにしてマーケティングファネルの各段階で魅力的なコンテンツの作成を効率化するかを示します。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナル、かつモダンで、ダイナミックなグラフィックとポジティブでアップビートなバックグラウンドトラックを使用します。動画は特にAIアバターの力を強調し、従来の撮影を必要とせずに明確で一貫したメッセージを届けることで、先進的なビデオマーケティングを可能にします。

