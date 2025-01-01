魅力的なコンテンツのためのマーケティング説明動画メーカー
HeyGenの強力なスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、マーケティングキャンペーンのための魅力的なアニメーション説明動画を簡単に作成しましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
小規模ビジネスオーナーやデジタルマーケター向けに、ソーシャルメディアでのエンゲージメントのためのクイックヒントを示す30秒の説明動画を開発してください。動画は、テンポの速い明るい色のモーショングラフィックスと、活気に満ちたエネルギッシュなナレーションを特徴とし、自動字幕/キャプションでプラットフォーム全体でのリーチを最大化します。
一般消費者を対象にした45秒の魅力的な作品を制作し、新しいオンラインサービスを親しみやすく説明してください。視覚スタイルは、情報を提示する魅力的なAIアバターを特徴とし、主要な利点を示すための関連メディアライブラリ/ストックサポートビジュアルで補完されるべきです。
マーケティングチームやクリエイティブエージェンシー向けに、ブランドのサービスのユニークな販売ポイントに焦点を当てた50秒のマーケティング説明動画を想像してください。動画は、モダンでミニマリストなデザインとカスタムブランド要素、洗練されたナレーションを採用し、多様な配信チャネルに対応するためのアスペクト比のリサイズとエクスポートを確保します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてマーケティング説明動画の作成を簡素化しますか？
HeyGenのAIビデオプラットフォームは、使いやすいインターフェースを通じて魅力的なマーケティング説明動画の作成を簡素化します。幅広い説明動画テンプレートを活用し、コンテンツでカスタマイズすることで、テキスト-to-ビデオの作成プロセスを効率的かつクリエイティブにします。
説明動画テンプレートをユニークなAIアバターやナレーションでカスタマイズできますか？
はい、HeyGenは説明動画テンプレートを広範にカスタマイズする力を提供します。多様なAIアバターから選び、自然なAIナレーションを生成することで、アニメーション説明動画がブランドとメッセージに完全に一致するようにします。
HeyGenはアニメーション説明動画を強化するためにどのような機能を提供しますか？
HeyGenは、ドラッグ＆ドロップエディター、ロゴや色の包括的なブランディングコントロール、豊富なメディアライブラリなどの強力な機能を提供します。これらのツールは、製品デモやソーシャルメディア動画などのプロフェッショナルなアニメーション説明動画を制作するのに役立ちます。
HeyGenはマーケティング以外のさまざまなタイプの説明動画の作成に適していますか？
もちろんです。マーケティング説明動画を超えて、HeyGenは内部コミュニケーション動画、製品デモ、さまざまなビデオスタイルの作成に最適な多用途なAIビデオプラットフォームです。使いやすいインターフェースにより、説得力のあるビデオコンテンツを必要とするあらゆるマーケティング戦略に理想的です。