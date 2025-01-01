マーケティング評価ビデオメーカー：キャンペーンを強化
テンプレートとシーンを使用して、マーケティング評価のためのプロフェッショナルで高品質なビデオデモを簡単に作成できます。
小規模ビジネスオーナー向けに、オンラインでの視認性を迅速に向上させることを目的とした、30秒の魅力的なソーシャルメディアビデオを制作してください。ビジュアルとオーディオスタイルは、エネルギッシュで明るく、非常に魅力的で、アップビートな音楽を伴い、フレンドリーなAIアバターを使用して、複雑な編集なしで視聴者を引き込むビデオを作成し、重要なメッセージを伝えるのがいかに簡単かを示します。
社内コミュニケーションチーム向けに、重要な会社の更新やマイルストーンを祝うための60秒のビデオマーケティング作品をデザインしてください。このプロンプトは、モダンで情報豊富、かつ一貫したブランド美学を求めており、HeyGenの「ボイスオーバー生成」を使用して生成された明確で明瞭なナレーションで提供され、プロフェッショナルで影響力のあるメッセージを確保するために多様な「テンプレートとシーン」を利用します。
製品教育者向けに、新しいソフトウェア機能をユーザーベースに紹介するための包括的な90秒のビデオデモを開発してください。ビジュアルアプローチは、指導的でありながらダイナミックで、アニメーション化されたグラフィックと画面録画を組み込み、「字幕/キャプション」を自動生成してアクセシビリティと理解を向上させ、豊富な「メディアライブラリ/ストックサポート」で補完的なビジュアルをサポートし、短いクリップを詳細な説明に変換します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてプロフェッショナルなマーケティングビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、効果的なビデオマーケティングと包括的なマーケティング評価のためにプロフェッショナルなビデオを制作する力を提供します。AIアバターとテキスト・トゥ・ビデオ生成を活用して、洗練されたコンテンツを迅速に作成できます。
HeyGenは高品質なコンテンツを作成するための簡単なビデオメーカーですか？
はい、HeyGenは簡単なビデオメーカーとして設計されており、事前の経験がなくても誰でも高品質なビデオコンテンツを作成できます。事前に構築されたテンプレートと豊富なメディアライブラリを利用して、ビデオ作成プロセスを効率化します。
HeyGenでどのような種類のビデオを作成できますか？
HeyGenを使用すると、魅力的なソーシャルメディアビデオ、情報豊富な会社の更新、効果的なトレーニングモジュールなど、さまざまなビデオを作成できます。また、説得力のあるビデオデモを作成するのにも最適です。
HeyGenはビデオでのブランドの一貫性をどのようにサポートしますか？
HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、会社のロゴ、色、その他のブランド資産をすべてのプロフェッショナルビデオに簡単に組み込むことができます。これにより、すべてのビデオマーケティング活動で一貫したブランドメッセージを確保します。