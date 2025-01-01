成長のための究極のマーケティング教育ビデオメーカー
HeyGenのAIアバターを使用して、数分で魅力的なeラーニングとマーケティングコンテンツを作成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
教育者やオンラインコースのクリエイターが、複雑なトピックを簡潔な説明ビデオに変える方法を発見してください。この90秒の指導ビデオは、HeyGenの「ボイスオーバー生成」の力を示し、eラーニングビデオにプロフェッショナルなナレーションを追加する方法を紹介します。高品質な教育ビデオを効率的に制作する必要がある個人を対象にしています。ビジュアルスタイルは魅力的で明るく、実用的なステップに焦点を当てた親しみやすく明確なナレーションで補完されます。
企業トレーナーや営業チームのためのパーソナライズされたコミュニケーションの可能性を解き放つ45秒のプロモーションビデオ。このモダンで洗練されたプロダクションは、HeyGenの革新的な「AIアバター」機能を強調し、これらのバーチャルプレゼンターがトレーニングビデオやプロモーションキャンペーンのために魅力的なコンテンツをどのように提供できるかを示します。ビデオは、内部コミュニケーションやマーケティングビデオの作成を簡素化することを目的としています。
コンテンツクリエイターやソーシャルメディアマーケターが、スクリプトを魅力的なコンテンツに簡単に変換する方法を学ぶ1分30秒のチュートリアル。この視覚的に豊かでテンポの速いビデオは、HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能が、ダイナミックなソーシャルメディアマーケティングビデオやアニメーションプレゼンテーションの作成プロセスをどのように簡素化するかを示します。エネルギッシュなバックグラウンドミュージックを伴い、迅速なコンテンツ生成を強調し、シンプルなテキストを完全なマーケティング教育ビデオに変えます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはAIを活用したビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIアバターとテキストからビデオへの技術を活用した先進的なAIビデオメーカーであり、ユーザーがスクリプトをプロフェッショナルで魅力的なコンテンツに簡単に変換できるようにします。その使いやすいインターフェースにより、編集経験がなくてもAIを活用したビデオ作成プロセスを利用できます。
HeyGenは包括的なビデオ編集とカスタマイズのためにどのような機能を提供しますか？
HeyGenは、シームレスなビデオ作成を可能にする強力なドラッグ＆ドロップエディターと、豊富なビデオテンプレートとシーンのライブラリを提供します。ユーザーはブランドコントロールを簡単にカスタマイズし、広範なストックライブラリからメディアを統合し、高品質なMP4ファイルを簡単に生成できます。
HeyGenはボイスオーバーの生成とビデオへのキャプション追加を自動化できますか？
はい、HeyGenはリアルなボイスオーバー生成のための高度なAIテキスト音声変換技術を統合しており、ビデオに正確な字幕/キャプションを自動的に追加します。この強力なAIスクリプトライター機能は、すべてのビデオコンテンツのアクセシビリティとエンゲージメントを大幅に向上させます。
HeyGenはさまざまな種類のマーケティングおよび教育ビデオの制作をどのようにサポートしますか？
HeyGenは多様なコンテンツの作成に理想的な多用途のAIビデオメーカーであり、マーケティング教育ビデオ、トレーニングビデオ、プロモーションビデオなどを作成できます。私たちのオンラインビデオプラットフォームは、アスペクト比のリサイズや多様なアニメーションスタイルなどの機能を備えたカスタムビデオソリューションを提供し、学習と開発やソーシャルメディアマーケティングの特定の要件を効果的に満たすコンテンツを確保します。