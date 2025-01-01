魅力的なキャンペーンのためのマーケティングコンテンツビデオメーカー
HeyGenのAIとリアルなアバターを使用して、すべてのマーケティングニーズに迅速なビデオ作成を解放します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
デジタルマーケターやコンテンツストラテジスト向けに設計された60秒の魅力的なビデオを開発し、AIの力でビデオ制作を変革する方法に焦点を当てます。モダンで洗練されたビジュアルスタイルを採用し、ダイナミックなトランジションとHeyGenの「ボイスオーバー生成」機能による魅力的な音声を使用します。このビデオは、HeyGenが「リアルなアバター」を備えた高度な「AIビデオメーカー」としてワークフローを効率化する方法を示します。
コンテンツクリエイターやソーシャルメディアマネージャーを対象にした90秒の情報ビデオを制作し、プラットフォーム全体でビデオのリーチを最大化する方法を示します。ビジュアルと音声スタイルは活気に満ち、情報豊かで、読みやすい「字幕/キャプション」とエネルギッシュなバックグラウンドミュージックを特徴とします。HeyGenの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」機能を強調し、さまざまなソーシャルメディアチャンネル向けに「ビデオを再利用」する方法を効果的に示します。
マーケティングエージェンシーや企業コミュニケーションチーム向けに洗練された2分間のビデオを生成し、HeyGenの企業レベルの可能性を示します。ビデオは企業的でプロフェッショナルなビジュアル美学を持ち、自信に満ちた声を特徴とし、HeyGenの広範な「メディアライブラリ/ストックサポート」を活用して洗練されたコンテンツを作成する方法を紹介します。このビデオは、HeyGenを「ブランドに合ったビデオを作成する」ための究極の「マーケティングビデオメーカー」として位置付けます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIマーケティングビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIビデオメーカーで、リアルなアバターを使用してテキストをビデオに変換し、プロフェッショナルなマーケティングビデオを効率的に作成できます。
HeyGenはブランドに合ったマーケティングコンテンツビデオの作成を支援できますか？
はい、HeyGenは強力なブランディングコントロールとカスタムマーケティングビデオテンプレートを提供し、直感的なドラッグ＆ドロップエディターを使用して一貫したブランドアイデンティティを維持しながら、ブランドに合ったビデオを作成できます。
HeyGenはマーケティングビデオを再利用するためにどのようなツールを提供していますか？
HeyGenは直感的な編集ツールとスマートな自動化機能を提供し、さまざまなソーシャルメディアプラットフォーム向けにビデオを簡単に再利用し、ビデオマーケティングのリーチを最大化することができます。
HeyGenはスクリプトからマーケティングビデオを生成するためにどのような技術的能力を提供していますか？
HeyGenはAIを活用した技術を駆使してテキストからビデオを生成し、スクリプトを直接魅力的なマーケティングビデオに変換する高度なテキストからビデオへの機能を提供します。