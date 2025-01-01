急成長のためのAIマーケティングコンテンツビデオジェネレーター
フォトリアリスティックなAIアバターで魅力的なマーケティングビデオを制作し、複雑な撮影なしでスクリプトを生き生きとさせます。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
製品マーケターやコンテンツクリエーターを対象にした45秒の簡潔な説明ビデオを開発し、HeyGenが「説明ビデオ」の作成をどのように簡素化するかを示します。ビデオは明確でプロフェッショナルなビジュアル美学を採用し、クリーンなアニメーションと控えめなトランジションを備え、スクリプトからの「テキストからビデオ」生成に由来する自信に満ちた明瞭な「ボイスオーバー生成」で補完されます。これにより、プラットフォームが書かれたコンテンツを魅力的な物語に変える能力を示します。
パフォーマンスマーケターやクリエイティブチーム向けに設計された60秒のダイナミックなビデオを制作し、HeyGenが多様なキャンペーンのための迅速な「広告作成」をどのように可能にするかを示します。ビジュアルアプローチはテンポが速く、さまざまなプラットフォームでの多様な広告フォーマットを示し、「メディアライブラリ/ストックサポート」からのインパクトのあるストック映像を特徴とします。エネルギッシュな音声は、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を使用して複数のチャネルにシームレスにコンテンツを適応させ、数分で「勝利するビデオ広告」を作成する効率性を強調します。
企業トレーナーやブランドマネージャー向けに30秒の魅力的なブランド紹介ビデオを作成し、内部コミュニケーションのために「AIビデオをカスタマイズ」する能力を強調します。ビジュアルスタイルは洗練されており、ブランドに合わせたもので、「AIアバター」のためにブランド化された背景とプロフェッショナルな照明を利用します。「ボイスオーバー生成」によって生成された親しみやすく権威ある声が視聴者を導き、ユニークな「AIアバター」を追加することでトレーニングやブランドメッセージを効果的にパーソナライズできることを強調します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして私のマーケティングコンテンツビデオ生成を向上させることができますか？
HeyGenは、先進的なAIビデオジェネレーターを使用して、テキストを高品質なビジュアルコンテンツに変換し、魅力的なマーケティングビデオを作成する力を与えます。私たちのプラットフォームは強力なAIビデオメーカーとして機能し、ビデオ作成プロセス全体を効率化します。
HeyGenはカスタマイズ可能なAIアバターとビデオテンプレートを提供していますか？
はい、HeyGenはプロジェクトを開始するための多様なリアルなAIアバターとプロフェッショナルなビデオテンプレートのライブラリを提供しています。直感的なオンラインビデオエディターにはドラッグ＆ドロップツールが備わっており、どんなユーザーでも簡単にカスタマイズできます。
HeyGenでどのような種類のマーケティングビデオを作成できますか？
HeyGenは多用途なプロモビデオメーカーであり、魅力的なソーシャルメディアビデオや情報豊富な説明ビデオを含む幅広いマーケティングビデオを制作できます。さまざまなプラットフォームで視聴者を魅了するために創造性を発揮してください。
HeyGenはリアルなボイスオーバーを生成し、テキストをビデオに変換できますか？
もちろんです！HeyGenの革新的なテキストからビデオへのAI機能により、スクリプトからプロフェッショナルなビデオを瞬時に生成できます。これに加えて、私たちの先進的なAIボイスジェネレーターは複数の言語でリアルなボイスオーバーを提供し、ビデオのインパクトを高めます。