マーケティングクラリティビデオメーカー: あなたのAIコンテンツソリューション
プロフェッショナルなボイスオーバー生成でマーケティングビデオを強化し、メッセージを明確に伝えましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
忙しいマーケティングプロフェッショナル向けの60秒の説明ビデオを想像してください。このビデオは、一般的な業界の課題を提示し、その後、明確で簡潔なビジュアルとダイナミックなテキストで解決策を提示します。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、アイデアを洗練された情報セグメントに変換し、視聴者の関心を維持するプロフェッショナルでストレートなオーディオスタイルを確保します。
強力なブランドプレゼンスを確立しようとしているコンテンツクリエイター向けの30秒のソーシャルメディアコンテンツを開発してください。このビデオは、カスタムブランディングを使用してプロフェッショナルなビデオを簡単に作成できる方法を短く感動的なストーリーで伝え、事前の経験がなくても可能です。HeyGenのAIアバターを使用して人間味を加え、感情を伝え、鮮やかなビジュアルパレットと高揚感のあるモチベーショナルなサウンドトラックを背景に設定します。
eコマースビジネスやオンラインマーケターを対象とした15秒のダイナミックなプロモーションビデオを制作し、期間限定オファーを強調します。この簡潔なマーケティングクラリティビデオメーカーのスポットは、速いペースでエネルギッシュであり、大胆なテキストオーバーレイと迅速なシーンの切り替えを使用して瞬時に注意を引きます。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用して、視覚的に印象的で影響力のあるメッセージを迅速に組み立て、即時の行動を促します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なマーケティングビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenは直感的なAIビデオジェネレーターとして機能し、コンテンツクリエイターがテキストを魅力的なマーケティングビデオに簡単に変換できるようにします。ブランドテンプレートとカスタムブランディングオプションを活用して、真に際立つ高品質なソーシャルメディアコンテンツを制作しましょう。
HeyGenはどのようなAIビデオ編集機能を提供していますか？
HeyGenは、リアルなAIアバターやスクリプトから直接生成される強力なボイスオーバーを含む高度なAIビデオ編集機能を提供しています。この強力なAIビデオジェネレーターは、あらゆる業界向けのプロフェッショナルなマーケティングビデオの制作を簡素化します。
HeyGenはすべてのコンテンツクリエイターにとって使いやすいですか？
はい、HeyGenはすべてのスキルレベルのコンテンツクリエイターを支援する使いやすいAIビデオジェネレーターとして設計されています。その直感的なインターフェースにより、自動字幕やマルチフォーマットエクスポートなどの機能を使用して、マーケティングビデオを迅速に作成、編集、エクスポートできます。
HeyGenで作成したビデオに自分のブランドのアイデンティティを組み込むことはできますか？
もちろんです。HeyGenは広範なカスタムブランディングオプションをサポートしており、ロゴ、色、その他のブランド要素をコンテンツにシームレスに統合できます。プロフェッショナルなブランドテンプレートを活用して、すべてのマーケティングビデオが企業のアイデンティティに完全に一致するようにしましょう。