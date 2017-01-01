マーケティングキャンペーン動画メーカー: 驚くべき広告を迅速に作成
魅力的な動画広告でマーケティングキャンペーンを向上させましょう。HeyGenの強力なスクリプトからのテキスト動画機能を使用して、プロモ動画や説明コンテンツを簡単に生成します。
デジタルマーケターとして、新しいソフトウェア機能を紹介する45秒のAI動画広告を制作することを想像してください。この動画はテクノロジーに詳しいプロフェッショナルをターゲットにしており、プロフェッショナルで魅力的なトーンと明確な画面プレゼンテーションを特徴とするべきです。HeyGenの高度な「AIアバター」を活用して、信頼できるスポークスパーソンを生み出し、物理的な撮影を必要とせずに重要なメッセージを伝えます。
新興スタートアップのための60秒の説明動画を開発し、潜在的な投資家や初期採用者を対象に、革新的なブロックチェーンサービスを詳述します。ビジュアルとオーディオスタイルはクリーンで権威あるが、親しみやすく、複雑な概念を簡素化するためにアニメーショングラフィックスを利用します。HeyGenの「スクリプトからのテキスト動画」機能の力を示し、詳細なスクリプトを洗練されたナラティブに簡単に変換します。
eコマースブランドのフラッシュセールのためのダイナミックな15秒のプロモ動画を制作し、モバイルショッパーをターゲットにしたテンポの速いエネルギッシュなビジュアルスタイルとエキサイティングなサウンドデザインを使用します。このマーケティング動画は瞬時に注意を引き、即時の行動を促す必要があります。HeyGenの包括的な「メディアライブラリ/ストックサポート」が高品質のビジュアルを迅速に統合し、広告を最大限にカスタマイズする方法を強調します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIを使ってどのように私のマーケティングキャンペーン動画を強化できますか？
HeyGenは革新的なAI動画広告メーカーを提供し、リアルなAI俳優と多様なカスタマイズ可能なテンプレートを使用して魅力的なマーケティングキャンペーン動画を作成できます。これにより、魅力的な動画広告のクリエイティブプロセスが効率化されます。
HeyGenでどのような種類のマーケティング動画を作成できますか？
HeyGenを使用すると、魅力的なプロモ動画、詳細な説明動画、ダイナミックなソーシャルメディア動画など、多様なマーケティング動画を簡単に制作できます。直感的なドラッグ＆ドロップエディターとAI駆動のツールが、あらゆるキャンペーンのコンテンツ作成を簡素化します。
HeyGenで作成した動画広告を自分のブランドにカスタマイズできますか？
もちろんです！HeyGenは動画広告の広範なカスタマイズオプションを提供し、ブランドコントロール、ロゴ、好みの色を組み込むことができます。AIアバターやボイスオーバー生成も調整可能で、マーケティング動画がブランドアイデンティティに完全に一致するようにします。
HeyGenはスクリプトからどのくらい早く動画を生成できますか？
HeyGenの強力なAI駆動ツールは、スクリプトからの迅速なテキスト動画作成を可能にし、自然な音声合成のボイスオーバーを完備しています。これにより、広範な制作時間をかけずに高品質なマーケティングキャンペーン動画や動画広告を効率的に制作できます。