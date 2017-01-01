マーケティングキャンペーンビデオジェネレーター: AIによる広告作成
スクリプトを魅力的なビデオ広告に簡単に変換するテキストからビデオへの機能で、マーケターがROASを向上させるために設計されています。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
製品を効果的に紹介したい企業を対象にした、実用的な90秒の説明ビデオを制作してください。ビデオは、クリーンで魅力的なビジュアルスタイルと、HeyGenのボイスオーバー生成機能を使用した親しみやすく情報豊富なナレーションを備えています。HeyGenのプロフェッショナルにデザインされたテンプレートを活用し、豊富なメディアライブラリ/ストックサポートから魅力的なビジュアルを統合して、AIでコンテンツを生成する方法を示し、使いやすさと高品質な出力を強調します。
コンテンツを迅速にローカライズしたいグローバルマーケティングチーム向けに、効率的な45秒のビデオをデザインしてください。ダイナミックで文化的に包括的なビジュアルスタイルを採用し、多様なAIアバターとクリアで適応性のあるオーディオデザインを特徴とします。このビデオは、HeyGenのあらゆる言語でのローカライズ能力を強力に示し、字幕/キャプションを簡単に追加できる方法と、アスペクト比のリサイズとエクスポートが異なる国際プラットフォームでの迅速な適応を可能にする方法を示し、グローバルキャンペーンのためのAIビデオ編集をシームレスにします。
コンテンツクリエイターとソーシャルメディアマーケター向けに、エネルギッシュな30秒のビデオを作成してください。テンポの速いモダンなビジュアル美学を採用し、アップビートなバックグラウンドミュージックとクイックカットを使用します。このビデオは、HeyGenがユーザーにインパクトのあるソーシャルメディアビデオやUGCビデオ広告を迅速に作成する力を与える方法を強調し、さまざまなテンプレートとシーンを使用する柔軟性と、メディアライブラリ/ストックサポートからのメディアのシームレスな統合とともに、異なるプラットフォーム向けのアスペクト比のリサイズとエクスポートの利便性に焦点を当てます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenのAIビデオジェネレーターはどのようにしてビデオ制作を簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIを活用してビデオ作成を効率化し、ユーザーがテキストやスクリプトからAIでコンテンツを生成できるようにします。直感的なドラッグ＆ドロップエディターとAIビデオ編集ツールにより、複雑な作業を簡素化し、プロフェッショナルなビデオ制作を誰でも利用可能にします。
HeyGenはグローバルオーディエンス向けにビデオコンテンツをローカライズするのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenは多言語でのボイスオーバー生成と自動キャプション追加により、あらゆる言語でのビデオコンテンツのローカライズをサポートします。また、多様なAIアクターを利用してさまざまな人口統計を表現し、メッセージがグローバルに共鳴するようにします。
HeyGenは効率的なビデオキャンペーン管理のためにどのような機能を提供しますか？
HeyGenは、迅速に複数のビデオバリエーションを作成するための機能を含む、効率的なマーケティングキャンペーンビデオ生成のための強力なツールを提供します。高度なユーザー向けには、既存のワークフローにビデオ作成を統合するためのAPIも提供し、より大きな自動化とスケーラビリティを実現します。
HeyGenを使用してビデオのブランド一貫性をどのように維持できますか？
HeyGenは、プロフェッショナルにデザインされたテンプレートのライブラリを通じて、ブランドの特定のアセットでカスタマイズ可能な強力なブランド一貫性を維持することを可能にします。Bロールやその他のビジュアル要素を追加して、製品ビデオのためのブランド化されたコンテンツを簡単に作成し、一貫性のあるプロフェッショナルな外観を確保します。