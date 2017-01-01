一貫したコンテンツ作成に苦労している中小企業のオーナーやデジタルマーケターをターゲットにした30秒の動画で、コンテンツ作成を革新する方法を発見してください。HeyGenのスクリプトから動画への変換機能を使用して、ユーザーがアイデアをプロフェッショナルな動画に素早く変える様子を視覚化します。ダイナミックでエネルギッシュなビジュアルと親しみやすくプロフェッショナルなAIアバターのナレーションが、このプラットフォームがどのように強力なマーケティングキャンペーンジェネレーターとして機能し、ワークフローを効率化するかを示します。

ビデオを生成