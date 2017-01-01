マーケティングキャンペーンジェネレーター: 勝利する戦略を瞬時に作成
AIアバターによって生成されたプロフェッショナルな動画で、コンテンツ作成を加速し、魅力的なマーケティングキャンペーンをより速く作成します。
効率を求めるマーケティングマネージャー向けに設計された45秒の動画で、マーケティング戦略の可能性を解き放ちます。洗練されたデータビジュアライゼーションを備えたクリーンでモダンな美学を提示し、HeyGenがAIマーケティングアシスタントとしてどのように機能するかを示します。事前にデザインされたテンプレートとシーンのシームレスな統合と、ナレーション生成の品質を強調し、戦略的コミュニケーションを高める高インパクトな動画を迅速に制作します。
ブランドストラテジストやクリエイティブエージェンシー向けに、さまざまなマーケティングキャンペーンを高める方法を示す60秒の魅力的な動画を制作します。さまざまなブランドの美学を示すクリエイティブでイラスト的なビジュアルを使用し、ブランドボイスのカスタマイズが可能なAIアバターによる少し遊び心のあるナレーションで進行します。HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートがユニークなストーリーテリングをどのように可能にし、独自のブランドアイデンティティに完璧に一致するかを強調します。
広告主やeコマース起業家向けに、広告コピーを強化するための30秒の説得力のある動画を作成します。迅速な結果を示すテンポの速いソリューション指向のビジュアルを特徴とし、明確で直接的なナレーションと重要な字幕/キャプションを伴います。これにより、HeyGenが広告用の魅力的なビジュアルを迅速に制作する能力を強調し、アスペクト比のリサイズとエクスポートの追加の利点により、すべてのマーケティングチャネルで完璧な配信を保証します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはコンテンツ作成のためのAIマーケティングアシスタントとしてどのように機能しますか？
HeyGenはスクリプトをAIアバターとナレーションを使用してプロフェッショナルな動画に変換することで、コンテンツ作成を効率化します。これにより、さまざまなマーケティングチャネル向けの多様なマーケティングキャンペーンを迅速に制作し、全体的なマーケティング戦略を大幅に強化します。
HeyGenはマーケティングキャンペーンをカスタマイズするためにどのような機能を提供しますか？
HeyGenはカスタムロゴやブランドカラーを含む強力なブランディングコントロール、豊富なメディアライブラリ、そして多用途なテンプレートを提供します。これにより、ユーザーはブランドボイスのカスタマイズに完璧に一致するビジュアルコンテンツを作成し、効果的なソーシャルメディアやメールマーケティング活動を行うことができます。
HeyGenは本当にさまざまなプラットフォーム向けのマーケティングキャンペーンジェネレーターとして機能しますか？
はい、HeyGenは強力なマーケティングキャンペーンジェネレーターとして機能し、さまざまなマーケティングチャネルに適した魅力的な動画コンテンツの制作を可能にします。アスペクト比のリサイズにより、ソーシャルメディアや広告コピー、ランディングページでの使用に最適化された動画を提供します。
HeyGenは効率的なコンテンツ作成のためにどのようなAIツールを提供しますか？
HeyGenの高度なAIツール、例えばテキストから動画への変換やAIアバターは、コンテンツ作成プロセスを劇的にスピードアップします。この効率性により、マーケターは戦略とターゲットオーディエンスに集中し、マーケティングキャンペーンのための高品質なビジュアルをより迅速に制作することができます。