マーケティングキャンペーン説明動画メーカーで成長を解き放つ
スクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能で、アイデアを魅力的な説明コンテンツに変換し、簡単に魅力的なマーケティング動画を作成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
コンテンツ制作を拡大しようとするマーケティング専門家向けに、効率的なAI動画メーカーを示す洗練された45秒の動画を開発します。モダンでクリーンなビジュアルスタイルを使用し、プロフェッショナルなトーンで魅力的な『AIアバター』と正確な『ナレーション生成』を特徴とし、ダイナミックに重要なメッセージを伝えます。
コンテンツクリエイターやマーケター向けに、迅速でカスタマイズ可能な動画ソリューションを求める人々のために、60秒の魅力的な動画を制作し、多様な『ビデオテンプレート』の力を強調します。ビジュアルとオーディオスタイルは活気に満ち、情報豊かで、多様な『テンプレートとシーン』を活用して多様性を示し、さまざまなプラットフォームでのアクセシビリティのために明瞭な『字幕/キャプション』を補完します。
マーケティングチームがマーケティング動画でのソーシャルメディアエンゲージメントを高めることを目指すための、パンチの効いた30秒の動画を作成します。この動画は、速いペースで視覚的に豊かなスタイルを採用し、『メディアライブラリ/ストックサポート』からの魅力的なコンテンツを統合し、『アスペクト比のリサイズとエクスポート』の柔軟性を示し、プラットフォーム最適化のためにエネルギッシュなサウンドトラックに設定します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは説明動画でどのように私のマーケティングキャンペーンを強化できますか？
HeyGenは高度なAI動画メーカーで、魅力的なマーケティングキャンペーン説明動画を作成する力を提供します。カスタマイズ可能なテンプレートとAIアバターを活用して、スクリプトからプロフェッショナルなマーケティング動画を迅速に生成し、キャンペーンをより魅力的で効果的にします。
HeyGenはすべてのユーザーにとって効果的なAI動画メーカーである理由は何ですか？
HeyGenは使いやすいインターフェースと強力なAI機能を提供し、テキスト-to-ビデオの作成を簡単にします。AIアバターとAIボイスジェネレーターが制作プロセスを簡素化し、多様なユーザーにとってアクセスしやすいAI動画メーカーとなっています。
HeyGenはマーケティング以外の多様な動画コンテンツの作成を支援できますか？
もちろんです。HeyGenは包括的な動画作成プラットフォームとして、さまざまなコンテンツニーズに対応する豊富なストックメディアライブラリとカスタマイズ可能なテンプレートを提供します。また、字幕/キャプションを追加し、動画編集機能を活用して、あらゆる目的に高品質な動画を制作できます。
HeyGenは動画制作におけるブランドの一貫性をどのようにサポートしますか？
HeyGenは強力なブランディングコントロールを備え、ロゴや特定の色を動画に統合することで、ブランドの一貫性を優先します。多用途な動画作成プラットフォームとして、カスタマイズ可能なテンプレートを提供し、すべてのコンテンツがブランドアイデンティティを完璧に反映することを保証します。