データを変革する私たちの市場レポートビデオメーカー
多様なテンプレートとシーンを使用して、プロフェッショナルで魅力的なプレゼンテーションを数分で作成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
小規模ビジネスオーナーやマーケティングチームを対象とした1.5分間の指導ビデオでは、特化したレポートビデオテンプレートを使用して、影響力のあるマーケティングビデオメーカーコンテンツを作成する方法を紹介します。明るく魅力的なビジュアルスタイルとエネルギッシュなナレーションが必要で、HeyGenの多様なテンプレートとシーンが高度なビデオ制作のプロセスをどのように簡素化するかを示します。
ソーシャルメディアマネージャーやコンテンツクリエイター向けに、AI編集ツールが技術的な市場レポートをさまざまなデジタルプラットフォームに適応させることでコンテンツ戦略を最適化する方法を示す1分間のデモを検討してください。望ましいビジュアルスタイルはダイナミックでクイックカット、直接的で情報豊富な音声配信で、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートがシームレスな再利用と最大のリーチを実現することを強調します。
データサイエンティストや企業アナリスト向けの2分間の専門チュートリアルでは、包括的な市場分析におけるデータ可視化を強化するAIビデオエージェントの技術的能力を掘り下げます。この制作は洗練された詳細指向のビジュアルアプローチと落ち着いた分析的な声を要求し、HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートが関連するビジュアルエイドでレポートビデオをどのように充実させるかを示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにAIを活用してビデオを作成しますか？
HeyGenは高度なAIアルゴリズムを利用して、テキストをリアルなAIアバターと自然な音声生成を伴うプロフェッショナルなビデオに変換し、ビデオ編集プロセスを大幅に効率化します。この革新的なテキストからビデオへの変換により、ユーザーは高品質なコンテンツを効率的に制作できます。
HeyGenはビデオカスタマイズのためにどのようなAI編集ツールを提供していますか？
HeyGenは包括的なAI編集ツールを提供しており、ブランドコントロール、アスペクト比のリサイズ、豊富なメディアライブラリの統合が可能です。ユーザーはユニークなAIアバターでビデオをカスタマイズし、すべての出力でブランドの一貫性を確保できます。
HeyGenは私のスクリプトをAIアバター付きのビデオに変換できますか？
もちろんです。HeyGenはテキストからビデオへの変換に優れており、スクリプトを魅力的なビデオにシームレスに変換できます。多様なAIアバターから選択し、リアルな音声生成と組み合わせてコンテンツを生き生きとさせることができます。
HeyGenはさまざまなビデオホスティングと管理オプションをサポートしていますか？
HeyGenは主に高品質なビデオ生成とエクスポートに焦点を当てていますが、生成されたビデオは一般的なビデオホスティングおよび管理プラットフォームと完全に互換性があります。これにより、既存のワークフローにシームレスに統合して配信できます。