市場対応のビデオジェネレーターで素晴らしいマーケティングビデオを
AIビデオジェネレーターを使用して、魅力的なブランドに合ったビデオを迅速に生成します。メッセージを一貫して伝えるための高度なブランディングコントロールを活用してください。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
コンテンツクリエイターやオンライン教育者を対象とした60秒のチュートリアルビデオを想像し、生成AIビデオの力を使って迅速なビデオ作成を実演します。ダイナミックで情報豊富なビジュアルスタイルを採用し、HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を強調し、複雑なレッスンを魅力的なビジュアルコンテンツに変換し、自動生成された字幕/キャプションを完備します。
デジタル広告主やeコマースブランド向けに、HeyGenを市場対応のビデオジェネレーターとして強調する30秒のAIビデオ広告スポットを開発します。ビジュアルとオーディオスタイルはテンポが速く視覚的に魅力的で、メディアライブラリ/ストックサポートからの事前デザインされたテンプレートとシーンを使用して、インパクトのある広告を迅速に作成します。
ブランドコミュニケーター向けに、AIビデオジェネレーターを使ってブランドに合った素晴らしいビデオを簡単に制作できることを示す15秒のソーシャルメディアビデオをデザインします。ビジュアルの美学はモダンで簡潔であり、さまざまなプラットフォームに最適化するためのアスペクト比のリサイズとエクスポートを利用し、エネルギッシュなナレーション生成で即座に注意を引きます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてAIを使って魅力的なビデオを作成するのを助けますか？
HeyGenは高度な生成AIビデオ技術を活用して、テキストを魅力的なビジュアルに変換します。私たちのプラットフォームでは、AIアバターと強力なテキスト・トゥ・ビデオ機能を使用してプロフェッショナルなビデオを作成でき、ビデオ制作プロセスを効率化します。
HeyGenはどのようにして私のマーケティングビデオをブランドに合ったものにするのですか？
HeyGenは、カスタムロゴや色を含む包括的なブランディングコントロールを直感的な編集インターフェース内で提供します。これにより、会社のアイデンティティに完全に一致する高品質なブランドに合ったマーケティングビデオやソーシャルメディアビデオを制作できます。
HeyGenが効率的な市場対応のビデオジェネレーターである理由は何ですか？
HeyGenは直感的な編集とドラッグ＆ドロップエディターを使用して複雑な制作ワークフローを簡素化し、迅速なビデオ作成を可能にします。これにより、HeyGenは市場対応のビデオジェネレーターとなり、ユーザーが広範な編集ソフトウェアの経験なしにプロフェッショナルなコンテンツを迅速に制作できるようになります。
HeyGenは複数の言語でのビデオ作成をサポートしていますか？
はい、HeyGenは音声生成と自動字幕を含む広範な多言語サポートを提供し、オーディエンスのリーチを広げます。この機能により、ビデオコンテンツがグローバルにアクセス可能で影響力のあるものになります。