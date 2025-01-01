市場準備サマリービデオメーカー：迅速なローンチ
AIアバターを使用して、魅力的なローンチ準備ビデオを簡単に作成し、複雑な概念を簡素化します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
マーケティングおよび製品チームを対象とした2分間のインパクトのあるローンチ準備ビデオをデザインし、ダイナミックでモダンなビジュアルと多様なAIアバターが重要な情報をアップビートでプロフェッショナルなオーディオスタイルで提示します。HeyGenのAIアバターと多様なテンプレート＆シーンを活用して、全員が成功する製品ローンチに向けて一致するようにする魅力的なプレゼンテーションを作成します。
技術サポートチームとトレーナー向けに設計された90秒の明確な説明ビデオを制作し、クリーンでインフォグラフィックスタイルのビジュアルとアニメーションテキスト、そして親しみやすく指導的なAIボイスを使用します。このビデオは、HeyGenの字幕/キャプションを使用してアクセシビリティを確保し、メディアライブラリ/ストックサポートから技術プロセスを明確に説明するために描写を引き出すことで、複雑な概念を効果的に簡素化します。
企業トレーナーとチームリーダー向けにAIビデオジェネレーターを使用して洗練された60秒の内部更新ビデオを生成し、企業ビジュアルを画面上のテキストハイライトと落ち着いた情報提供のAIボイスで紹介します。HeyGenのボイスオーバー生成を活用して一貫したメッセージを伝え、アスペクト比のリサイズ＆エクスポートを利用してさまざまな内部プラットフォームでの簡単な配信を可能にし、重要な発表のためのエンドツーエンドのビデオ生成を実現します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにAIを使用してビデオ作成を簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIビデオジェネレーター機能を活用し、ユーザーがテキストをAIアバターとAIボイス生成を使用して魅力的なビデオに変換できるようにします。これにより、複雑なビデオ作成プロセスがAI駆動のツールを通じてアクセス可能になります。
HeyGenが強力な説明ビデオメーカーである理由は何ですか？
HeyGenはドラッグ＆ドロップエディターと豊富なビデオテンプレートライブラリを備えたユーザーフレンドリーなインターフェースを提供します。ユーザーは簡単に字幕やキャプションを追加し、プロフェッショナルな説明ビデオを効率的に作成するための包括的なストックメディアライブラリにアクセスできます。
HeyGenで生成されたビデオの外観と感触をカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは、ロゴや色を統合するためのブランディングコントロールを含む広範なカスタマイズオプションを提供します。また、アスペクト比を調整し、さまざまなビデオエクスポートオプションを利用して、ビデオがブランドの美学に完全に一致するようにすることができます。
HeyGenはどのようにエンドツーエンドのビデオ生成を促進しますか？
HeyGenは、スクリプトから始めてAIスクリプトジェネレーター機能を利用し、AIボイスジェネレーターとリアルなAIアバターで完全なビデオを生成することにより、エンドツーエンドのビデオ生成をサポートします。この包括的なワークフローには、自動字幕とキャプションが含まれており、完全なプロダクションを実現します。