市場ニュースビデオメーカー：プロコンテンツを迅速に作成
高度なHeyGen AIアバターを活用して、金融レポートを素晴らしいビデオに素早く変換します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
将来のトレーダーや金融コンテンツクリエイター向けに、主要な経済トレンドを説明する60秒の市場ニュースビデオを作成することを想像してください。ビジュアルの美学は洗練されて情報豊かであり、アニメーションチャートやダイナミックなBロールを組み込んでポイントを説明し、プロフェッショナルなAIアバターによって提供されます。HeyGenのAIアバターを利用して、人間味のある複雑な市場分析を提示してください。
小規模ビジネスオーナーを対象にした新しい金融リテラシーコースをソーシャルメディアで宣伝するための活気ある30秒のマーケティングビデオをデザインしてください。このビデオは、明るい色彩、魅力的なテキストオーバーレイ、魅力的なストック映像を特徴とする現代的でアップビートなビジュアルスタイルを持つべきです。プロフェッショナルな外観を得るために、HeyGenのテンプレートとシーンから始めて、クリエイティブプロセスを最適化してください。
一般の人々に向けた緊急の20秒の市場ニュース速報を開発し、突然の株式市場の変動や政策変更を強調してください。ビデオは、太字のテキスト、クイックカット、緊急性のあるビジュアルスタイルが必要で、すべての視聴者にアクセス可能であることを保証します。特に音声オフ環境での最大のリーチと理解を確保するために、HeyGenによって生成された明確な字幕/キャプションを含めてください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてマーケティングおよびニュースビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは、先進的なAI駆動ツールを使用して高品質のマーケティングビデオやニュースビデオを制作する力をユーザーに提供します。直感的なインターフェースとAIビデオジェネレーターにより、スクリプトから最終ビデオまでのプロセスを簡素化します。
HeyGenは私のコンテンツ用にカスタムAIアバターを作成できますか？
はい、HeyGenはリアルなAIアバターを生成し、ビデオのプレゼンターとして使用することができます。この機能は、先進的なボイスオーバー生成と組み合わせて、市場ニュースビデオコンテンツに個人的なタッチを加えます。
HeyGenは迅速な制作のためにどのようなクリエイティブアセットを提供しますか？
HeyGenは、テンプレート、ストックメディア、Bロールの豊富なライブラリを提供し、クリエイティブなビデオ制作を加速します。これにより、ビデオエディター機能を使用して、魅力的なソーシャルメディアビデオやデイリーファイナンシャルニュースセグメントを迅速に組み立てることができます。
HeyGenは複数の言語とブランディングをビデオでサポートしていますか？
もちろんです。HeyGenは、複数の言語と自動字幕を使用してグローバルなオーディエンスにリーチすることができます。また、マーケティングビデオがブランドのビジュアルアイデンティティに完全に一致するように、ブランディングコントロールを統合することも可能です。